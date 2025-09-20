Mabel Matiz'in En Çok Dinlenen Şarkılarından Birini "Filistin" İçin Seslendirdi

Mabel Matiz, son dönemin en çok dinlenen sanatçılarından biri. Farklı müzik tarzlarını harmanlayarak özgün bir çizgi oluşturduğu için günümüzde en sevilen sanatçılardan biri haline geldi. Kendine has sesi, derinlikli sözleri ve sahne enerjisiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca şarkılarında hem geleneksel hem de modern tınıları buluşturarak herkese hitap etmeyi başarıyor.

Mabel Matiz'in Fırtınadayım isimli şarkısını Filistin için yazdığı öğrenildi. Bir konserinde 'Orta Doğu'nun kadim topraklarına ve bütün güzel çocuklarına ithaf etmiştim' diyen Mabel Matiz'in 'Filistin için söylüyorum' diyerek şarkıyı seslendirdiği anlar yeniden gündem oldu.