Mabel Matiz'in En Çok Dinlenen Şarkılarından Birini "Filistin" İçin Seslendirdi

Pelin Yelda Göktepe
20.09.2025 - 22:44

Mabel Matiz, son dönemin en çok dinlenen sanatçılarından biri. Farklı müzik tarzlarını harmanlayarak özgün bir çizgi oluşturduğu için günümüzde en sevilen sanatçılardan biri haline geldi. Kendine has sesi, derinlikli sözleri ve sahne enerjisiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca şarkılarında hem geleneksel hem de modern tınıları buluşturarak herkese hitap etmeyi başarıyor.

Mabel Matiz'in Fırtınadayım isimli şarkısını Filistin için yazdığı öğrenildi. Bir konserinde 'Orta Doğu'nun kadim topraklarına ve bütün güzel çocuklarına ithaf etmiştim' diyen Mabel Matiz'in 'Filistin için söylüyorum' diyerek şarkıyı seslendirdiği anlar yeniden gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Mabel Matiz’in “Perperişan” şarkısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine bazı dijital platformlarda erişime engellenmek istendi. Gerekçe olarak şarkının “kamu düzenine aykırı olabileceği”, gençler ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ve toplumda infial oluşturabileceği gösterildi. Şarkı, aslında metaforlarla dolu bir aşk hikayesini anlatıyor olsa da, bazı ifadeler yanlış anlaşılabileceği gerekçesiyle tartışma konusu oldu. Sanatçı ise şarkının edebi bir anlatım olduğunu ve kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirttiği bir açıklama yaptı.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
