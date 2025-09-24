As Bayrakları: Jennifer Lopez Antalya'da Verdiği Konser İçin Yaptığı Açıklama Gururlandırdı

Geçtiğimiz yaz Jennifer Lopez, Türkiye’de iki konser verdi. İlki 23 Temmuz’da Antalya’daki Regnum Carya Golf & Resort Hotel’de, ikincisi ise 5 Ağustos’ta İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı’da gerçekleşti. Antalya konseri JLo’nun Türkiye’deki ilk konseriydi ve doğum gününe denk geldi. Sahnede yeni şarkısı “Birthday”i de seslendirdi. İstanbul konserinde ise hayranlarıyla buluştuğu coşkulu bir performans sergileyerek turnesinin Türkiye ayağını tamamladı.
Jennifer Lopez Türkiye'de verdiği konserler hakkında konuştu. Antalya konseri için yaptığı açıklama göğsümüzü kabarttı.
"Kariyerimde yaptığım en iyi konserlerdendi"
