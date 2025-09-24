onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
As Bayrakları: Jennifer Lopez Antalya'da Verdiği Konser İçin Yaptığı Açıklama Gururlandırdı

As Bayrakları: Jennifer Lopez Antalya'da Verdiği Konser İçin Yaptığı Açıklama Gururlandırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.09.2025 - 14:37 Son Güncelleme: 24.09.2025 - 15:31

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz yaz Jennifer Lopez, Türkiye’de iki konser verdi. İlki 23 Temmuz’da Antalya’daki Regnum Carya Golf & Resort Hotel’de, ikincisi ise 5 Ağustos’ta İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı’da gerçekleşti. Antalya konseri JLo’nun Türkiye’deki ilk konseriydi ve doğum gününe denk geldi. Sahnede yeni şarkısı “Birthday”i de seslendirdi. İstanbul konserinde ise hayranlarıyla buluştuğu coşkulu bir performans sergileyerek turnesinin Türkiye ayağını tamamladı.

Jennifer Lopez Türkiye'de verdiği konserler hakkında konuştu. Antalya konseri için yaptığı açıklama göğsümüzü kabarttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Kariyerimde yaptığım en iyi konserlerdendi"

"Kariyerimde yaptığım en iyi konserlerdendi"

Yeniden İstanbul'a gelmenin harika olduğunu anlatan Lopez, Antalya'da verdiği konser için kariyerindeki en iyi konserlerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'deki hayranları da Jennifer Lopez'in konserindeki performansına hayran kalmıştı. Pop müziğin kraliçesinin yaptığı bu yorum Türkiye'deki dinleyicilerini oldukça mutlu etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın