As Bayrakları: Jennifer Lopez Antalya'da Verdiği Konser İçin Yaptığı Açıklama Gururlandırdı

Yeniden İstanbul'a gelmenin harika olduğunu anlatan Lopez, Antalya'da verdiği konser için kariyerindeki en iyi konserlerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'deki hayranları da Jennifer Lopez'in konserindeki performansına hayran kalmıştı. Pop müziğin kraliçesinin yaptığı bu yorum Türkiye'deki dinleyicilerini oldukça mutlu etti.