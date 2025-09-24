onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dünyaca Ünlü İsimleri Giydiren Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu Hakkında Şok İddialar: "Nazi Destekçisi"

Dünyaca Ünlü İsimleri Giydiren Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu Hakkında Şok İddialar: "Nazi Destekçisi"

Moda Kylie Jenner
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2025 - 14:01

Kylie Jenner'dan Bella Hadid'e, neredeyse giydirmediği ünlü isim kalmayan Türk modacı Dilara Fındıkoğlu hakkında ortaya atılan yeni iddialar duyanları epey şaşırttı. Daha önce de 'stajyerlerine kötü muamele' vb. konularla anılan Fındıkoğlu'nun şimdi de Nazi destekçisi olduğu iddia ediliyor.

Buyurun detaylara...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dilara Fındıkoğlu'nu tanımayan varsa bile giydirdiği dünyaca ünlü isimleri mutlaka görmüştür: Bella Hadid, Kylie Jenner, Doja Cat ve nicesi...

Dilara Fındıkoğlu'nu tanımayan varsa bile giydirdiği dünyaca ünlü isimleri mutlaka görmüştür: Bella Hadid, Kylie Jenner, Doja Cat ve nicesi...

Kendisinden biraz bahsedecek olursak; Dilara Fındıkoğlu, İstanbul doğumlu, Londra merkezli bir Türk moda tasarımcısıdır. 

Rihanna, Madonna, Lady Gaga ve Bella Hadid gibi dünyaca ünlü isimleri de giydirmesi ile tanınıyor.

Ancak kendisi sadece dünya çapındaki başarıları ile konuşulmuyor: Daha önce kendisine staj başvurusunda bulunan bir öğrencinin portfolyosundan bir tasarımı (ç)aldığı iddiaları çok konuşulmuştu.

Ancak kendisi sadece dünya çapındaki başarıları ile konuşulmuyor: Daha önce kendisine staj başvurusunda bulunan bir öğrencinin portfolyosundan bir tasarımı (ç)aldığı iddiaları çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz yıllarda, Fındıkoğlu hakkında bir stajyerin başvurusu üzerinden tasarımlarını kopyaladığı iddiaları gündeme gelmişti. İspanyol tasarımcı Saul Lopez, söz konusu görselleri sosyal medyada paylaşarak konuyu kamuoyuna taşımıştı.

Fındıkoğlu bu kez farklı iddialarla gündemde: Eski Tumblr hesabındaki paylaşımlar gösterilerek, kendisine Nazi sempatizanlığı suçlaması yöneltildi.

Fındıkoğlu bu kez farklı iddialarla gündemde: Eski Tumblr hesabındaki paylaşımlar gösterilerek, kendisine Nazi sempatizanlığı suçlaması yöneltildi.

Fındıkoğlu’na ait olduğu öne sürülen bir hesapta, “Hitler öldü” haberinin paylaşılmasının ardından altına “Lütfen geri dön” ifadesinin yazıldığı dikkat çekti.

Öte yandan TikTok’ta bir videonun altına yazılan yorumlarda, eski bir çalışan günde 16 saat çalıştırıldıklarını, yalnızca 30 dakikalık yemek molası verildiğini ve kiloları üzerinden alay edildiklerini iddia etti.

Öte yandan TikTok’ta bir videonun altına yazılan yorumlarda, eski bir çalışan günde 16 saat çalıştırıldıklarını, yalnızca 30 dakikalık yemek molası verildiğini ve kiloları üzerinden alay edildiklerini iddia etti.

Ünlü modacıdan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Siz ne düşünüyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın