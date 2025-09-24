Dünyaca Ünlü İsimleri Giydiren Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu Hakkında Şok İddialar: "Nazi Destekçisi"
Kylie Jenner'dan Bella Hadid'e, neredeyse giydirmediği ünlü isim kalmayan Türk modacı Dilara Fındıkoğlu hakkında ortaya atılan yeni iddialar duyanları epey şaşırttı. Daha önce de 'stajyerlerine kötü muamele' vb. konularla anılan Fındıkoğlu'nun şimdi de Nazi destekçisi olduğu iddia ediliyor.
Dilara Fındıkoğlu'nu tanımayan varsa bile giydirdiği dünyaca ünlü isimleri mutlaka görmüştür: Bella Hadid, Kylie Jenner, Doja Cat ve nicesi...
Ancak kendisi sadece dünya çapındaki başarıları ile konuşulmuyor: Daha önce kendisine staj başvurusunda bulunan bir öğrencinin portfolyosundan bir tasarımı (ç)aldığı iddiaları çok konuşulmuştu.
Fındıkoğlu bu kez farklı iddialarla gündemde: Eski Tumblr hesabındaki paylaşımlar gösterilerek, kendisine Nazi sempatizanlığı suçlaması yöneltildi.
Öte yandan TikTok’ta bir videonun altına yazılan yorumlarda, eski bir çalışan günde 16 saat çalıştırıldıklarını, yalnızca 30 dakikalık yemek molası verildiğini ve kiloları üzerinden alay edildiklerini iddia etti.
