Arda Turan'ın Bankına Gidemeyenlere Çözüm: Harita Uygulamalarında "Osimhen Bankı"
İspanya'da Arda Turan bankını ziyaret edemeyenlere müjdeli haber Eskişehir'den geldi. Harita uygulamalarında Eskişehir’deki bir bank “Osimhen Bankı” olarak görünüyor. Futbolcuyla benzerliği dikkat çeken Youssouf Adamou da bu vesileyle kent sakinlerinin ilgi odağı haline geldi.
Arda Turan'ın İspanya'da bazı Galatasaraylılar için çoğu turistik yerden daha ünlü olan bankını bilmeyen yoktur.
Eskişehir’de bir bank, dijital haritalarda “Osimhen Bankı” adıyla kayıtlara geçti.
“Türk halkına, daha doğrusu Eskişehir halkına minnettarım. Benim adıma bank yapmışlar, var olsunlar. Bu incelik için teşekkür ederim, ismimi yaşatmaya devam ediyorlar” diyerek memnuniyetini ifade etti.
Adamou kendisine lakap da takıldığını belirtti: "Örneğin ‘Temu’dan alınmış Osimhen’ diyorlar. Ben de gülüp geçiyorum.”
