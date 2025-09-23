onedio
Arda Turan'ın Bankına Gidemeyenlere Çözüm: Harita Uygulamalarında "Osimhen Bankı"

Arda Turan'ın Bankına Gidemeyenlere Çözüm: Harita Uygulamalarında "Osimhen Bankı"

23.09.2025 - 16:41

İspanya'da Arda Turan bankını ziyaret edemeyenlere müjdeli haber Eskişehir'den geldi. Harita uygulamalarında Eskişehir’deki bir bank “Osimhen Bankı” olarak görünüyor. Futbolcuyla benzerliği dikkat çeken Youssouf Adamou da bu vesileyle kent sakinlerinin ilgi odağı haline geldi. 

Arda Turan'ın İspanya'da bazı Galatasaraylılar için çoğu turistik yerden daha ünlü olan bankını bilmeyen yoktur.

Arda Turan'ın İspanya'da bazı Galatasaraylılar için çoğu turistik yerden daha ünlü olan bankını bilmeyen yoktur.

İspanya'ya gidemeyen Galatasaraylılar için müjdeli haber Eskişehir'den geldi.

Eskişehir'de bir bank, dijital haritalarda "Osimhen Bankı" adıyla kayıtlara geçti.

Eskişehir’de bir bank, dijital haritalarda “Osimhen Bankı” adıyla kayıtlara geçti.

Şehrin en dikkat çekici noktalarından biri haline gelen Eskişehir’deki “Osimhen Bankı”, harita uygulamalarında bile bu isimle yer alıyor. Osimhen’e olan benzerliğiyle tanınan Youssouf Adamou ise bankın önünde vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiriyor.

"Türk halkına, daha doğrusu Eskişehir halkına minnettarım. Benim adıma bank yapmışlar, var olsunlar. Bu incelik için teşekkür ederim, ismimi yaşatmaya devam ediyorlar" diyerek memnuniyetini ifade etti.

“Türk halkına, daha doğrusu Eskişehir halkına minnettarım. Benim adıma bank yapmışlar, var olsunlar. Bu incelik için teşekkür ederim, ismimi yaşatmaya devam ediyorlar” diyerek memnuniyetini ifade etti.

Adamou, “Artık yurt dışından biri bile ‘Osimhen Bank’ yazsa burası çıkacak. Eskişehir için turizm açısından güzel bir fırsat olacak. Yeter ki doğru yazılsın. ‘Osimhen’ yazdıklarında kolayca bulabilirler. Buraya gelsinler, bol bol fotoğraf çeksinler” diye konuştu.

Adamou kendisine lakap da takıldığını belirtti: "Örneğin 'Temu'dan alınmış Osimhen' diyorlar. Ben de gülüp geçiyorum."

Adamou kendisine lakap da takıldığını belirtti: "Örneğin ‘Temu’dan alınmış Osimhen’ diyorlar. Ben de gülüp geçiyorum.”

Belli olmaz, belki “Osimhen Bankı”, kısa sürede Eskişehir’in tanıtımında öne çıkan yeni bir unsur bile olabilir. Tıpkı Arda Turan gibi. 😅

