Türkiye - Polonya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye - Polonya Voleybol Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye - Polonya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye - Polonya Voleybol Maçı Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
23.09.2025 - 16:21

A Milli Erkek Voleybol Takımımız tarihe geçti. Filenin Efeleri, Dünya Voleybol Şampiyonası’nda ilk kez çeyrek finale yükseldi. Rakip ise güçlü Polonya oldu. Voleybolseverler bu mücadeleyi merakla bekliyor. Maçın günü, saati ve kanalı belli oldu. 

İşte Türkiye - Polonya maçı detayları.

Türkiye - Polonya Voleybol Maçı Ne Zaman?

Kritik karşılaşma 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Filenin Efeleri, 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek final heyecanı yaşayacak. Tarihinde ilk kez bu aşamaya yükselen milli takımımız, Polonya karşısında yarı final bileti arayacak.

Türkiye - Polonya Voleybol Maçı Saat Kaçta?

Voleybolseverlerin merakla beklediği Türkiye - Polonya çeyrek final maçı saat 14.50’de başlayacak.

Maç saati resmi olarak açıklandı ve tüm dikkatler bu buluşmaya çevrildi. Takımlar sahaya çıktığında milyonlarca kişi aynı anda ekran başında olacak.

Türkiye - Polonya Voleybol Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye - Polonya maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Üstelik karşılaşma şifresiz şekilde tüm sporseverlere ulaştırılacak.

Milli Takım Kadrosu

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Erkek Voleybol Takımı şu oyuncularla mücadele ediyor:

  • Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

  • Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

  • Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

  • Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

  • Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

