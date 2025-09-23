Türkiye - Polonya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye - Polonya Voleybol Maçı Hangi Kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız tarihe geçti. Filenin Efeleri, Dünya Voleybol Şampiyonası’nda ilk kez çeyrek finale yükseldi. Rakip ise güçlü Polonya oldu. Voleybolseverler bu mücadeleyi merakla bekliyor. Maçın günü, saati ve kanalı belli oldu.

İşte Türkiye - Polonya maçı detayları.