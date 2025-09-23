Fenerbahçe’de İlginç Olay: İki Futbolcu Maçtan Önce Gazeteciye Mesaj Attı
Fenerbahçe’de yapılan başkanlık seçiminin yankıları devam ederken seçim günü hakkında çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun iddiasına göre; seçim günü oynanan ve 1-1 berabere biten Kasımpaşa maçının başlamasına 20 dakika kala Fenerbahçeli iki futbolcu kendisine mesaj atarak seçimin nasıl gittiğini sordu. Hamzaoğlu’nun açıklamasına göre; bu futbolculardan biri ilk 11’de maça başladı.
Fenerbahçe maçından 20 dakika önce seçim sonucunu soran futbolcular kim?
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
