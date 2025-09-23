Fenerbahçe’de İlginç Olay: İki Futbolcu Maçtan Önce Gazeteciye Mesaj Attı

Fenerbahçe’de yapılan başkanlık seçimini Sadettin Saran kazanırken aynı gün oynanan Süper Lig maçında da sarı lacivertliler Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Yapan seçimde futbolculardan Mert Hakan Yandaş’ın da oy kullanması camia içinde tartışmalara neden olurken Fenerbahçe tüzüğüne aykırı bu hareket nedeniyle kulüp içinde soruşturma başlatılmıştı.

Bu olayın yankısı devam ederken farklı bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Kasımpaşa maçının başlamasına 20 dakika kala 2 futbolcunun kendisine mesaj attığını, mesajda “başkanlık seçimi nasıl gidiyor” diye sorduğunu söyledi. Hamzaoğlu ayrıca bu futbolculardan birinin de maça ilk 11’de başladığını belirtti.