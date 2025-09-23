onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe’de İlginç Olay: İki Futbolcu Maçtan Önce Gazeteciye Mesaj Attı

Fenerbahçe’de İlginç Olay: İki Futbolcu Maçtan Önce Gazeteciye Mesaj Attı

Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2025 - 09:55

Fenerbahçe’de yapılan başkanlık seçiminin yankıları devam ederken seçim günü hakkında çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun iddiasına göre; seçim günü oynanan ve 1-1 berabere biten Kasımpaşa maçının başlamasına 20 dakika kala Fenerbahçeli iki futbolcu kendisine mesaj atarak seçimin nasıl gittiğini sordu. Hamzaoğlu’nun açıklamasına göre; bu futbolculardan biri ilk 11’de maça başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe maçından 20 dakika önce seçim sonucunu soran futbolcular kim?

Fenerbahçe maçından 20 dakika önce seçim sonucunu soran futbolcular kim?

Fenerbahçe’de yapılan başkanlık seçimini Sadettin Saran kazanırken aynı gün oynanan Süper Lig maçında da sarı lacivertliler Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. 

Yapan seçimde futbolculardan Mert Hakan Yandaş’ın da oy kullanması camia içinde tartışmalara neden olurken Fenerbahçe tüzüğüne aykırı bu hareket nedeniyle kulüp içinde soruşturma başlatılmıştı. 

Bu olayın yankısı devam ederken farklı bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Kasımpaşa maçının başlamasına 20 dakika kala 2 futbolcunun kendisine mesaj attığını, mesajda “başkanlık seçimi nasıl gidiyor” diye sorduğunu söyledi. Hamzaoğlu ayrıca bu futbolculardan birinin de maça ilk 11’de başladığını belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın