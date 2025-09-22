Divan Kurulu İzahat İstedi: Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş Soruşturması
Fenerbahçe'nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması tartışmalara neden olmuştu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanma sebebiyle ilgili olarak görevliler ile Yönetim Kurulu'dan izahat istedi ve soruşturma başlattı.
Fenerbahçe Kulübü’nde dün yapılan ve Sadettin Saran’ın kazandığı seçim sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın nasıl oy kullandığı oldu.
Divan Kurulu soruşturma başlattı!
