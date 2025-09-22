onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Divan Kurulu İzahat İstedi: Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş Soruşturması

Divan Kurulu İzahat İstedi: Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş Soruşturması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2025 - 15:24

Fenerbahçe'nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması tartışmalara neden olmuştu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanma sebebiyle ilgili olarak görevliler ile Yönetim Kurulu'dan izahat istedi ve soruşturma başlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe Kulübü’nde dün yapılan ve Sadettin Saran’ın kazandığı seçim sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın nasıl oy kullandığı oldu.

Fenerbahçe Kulübü’nde dün yapılan ve Sadettin Saran’ın kazandığı seçim sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın nasıl oy kullandığı oldu.

Fenerbahçe Tüzüğü’nün 15. Maddesinde şu ifadeler yer alıyor: “Fenerbahçe’nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/ müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; Kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır.”

Tüzüğün bu maddesine rağmen Mert Hakan Yandaş’ın seçimde oy kullanması sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

Divan Kurulu soruşturma başlattı!

Divan Kurulu soruşturma başlattı!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ile Yönetim Kurulu'dan izahat istedi ve olayı araştırmaya başladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın