Türk Futbolunda Hareketli Gün: TFF, Sadettin Saran, Arda Kardeşler ve MHK!
Türk futbolunda hareketli saatler yaşanıyor. Özellikle Sadettin Saran’ın Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçilmesinden sonra bahis şirketi sahibi olması sebebiyle hak mahrumiyeti cezası alacağı konuşulurken gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.
Öte yandan MHK Başkanı ve hakem Arda Kardeşler hakkında yaşananlar ile ilgili de eski hakem Fırat Aydınus’tan bir son dakika bilgisi geldi.
İşte yaşanan gelişmelerin detayları:
Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran’ın akıbeti ne olacak?
Trabzonspor şikayet etti, Arda Kardeşler’e düdük astırılıyor!
MHK görevi bırakıyor mu?
