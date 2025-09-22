onedio
Türk Futbolunda Hareketli Gün: TFF, Sadettin Saran, Arda Kardeşler ve MHK!

Ali Can YAYCILI
22.09.2025 - 13:22

Türk futbolunda hareketli saatler yaşanıyor. Özellikle Sadettin Saran’ın Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçilmesinden sonra bahis şirketi sahibi olması sebebiyle hak mahrumiyeti cezası alacağı konuşulurken gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. 

Öte yandan MHK Başkanı ve hakem Arda Kardeşler hakkında yaşananlar ile ilgili de eski hakem Fırat Aydınus’tan bir son dakika bilgisi geldi. 

İşte yaşanan gelişmelerin detayları:

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran’ın akıbeti ne olacak?

Herkes bu sorunun yanıtını merakla bekliyor. Bahis şirketi sahibi olan Saran hakkında TFF’nin bir karar alması beklenirken gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hem spor bakanlığı hem de TFF yetkilileri ile konuştuğunu belirten Işık şu ifadeleri kullandı: “Az önce hem bakanlık hem de TFF yetkilileriyle konuştum. TFF’de Sadettin Saran’ın başkanlığıyla ilgi birazdan olağanüstü toplantı başlayacak. Şu çok net: Bahis şirketinin dolaylı ya da direkt sahibi olduğu sürece başkanlık yapamaz. Saran’ın şirketi kapatması gerekecek. Devir konusu çok sıkıntılı. Peki kapatma süreci nasıl ilerleyecek? Bu süreçte başkanlık yapabilecek mi? Hem TFF hem de bakanlıkta hukukçular dün geceden beri bunu tartışıyor…”

Trabzonspor şikayet etti, Arda Kardeşler’e düdük astırılıyor!

Trabzonspor, Gaziantep maçındaki yönetimi sonrasında Arda Kardeşler’i TFF’ye şikayet etmişti. Eski hakem, yorumcu Fırat Aydınus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TFF’nin Arda Kardeşler’e hakemliği bıraktırdığını iddia etti. Aydınus “Bugün itibarıyla Arda Kardeşler’in düdüğünü asması yönünde karar alınmış ve kendisine söylenmiş” dedi.

MHK görevi bırakıyor mu?

Son gelişme de MHK cephesinde. Özellikle gazeteci Murat Ağırel’in gündeme getirdiği iddialar ve Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç’un MHK hakkındaki ısrarlı şikayetleri sonrasında TFF’nin MHK Başkanı’ndan istifasını istediği iddia edildi. Bu iddianın sahibi de Fırat Aydınus. 

Eski hakem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “TFF Başkanı tarafından Ferhat Gündoğdu’nun istifası talep edilmiş.. Gündoğdu ise sözleşme hükümlerini dile getirmiş” dedi.

