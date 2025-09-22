Türk Futbolunda Hareketli Gün: TFF, Sadettin Saran, Arda Kardeşler ve MHK!

Herkes bu sorunun yanıtını merakla bekliyor. Bahis şirketi sahibi olan Saran hakkında TFF’nin bir karar alması beklenirken gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hem spor bakanlığı hem de TFF yetkilileri ile konuştuğunu belirten Işık şu ifadeleri kullandı: “Az önce hem bakanlık hem de TFF yetkilileriyle konuştum. TFF’de Sadettin Saran’ın başkanlığıyla ilgi birazdan olağanüstü toplantı başlayacak. Şu çok net: Bahis şirketinin dolaylı ya da direkt sahibi olduğu sürece başkanlık yapamaz. Saran’ın şirketi kapatması gerekecek. Devir konusu çok sıkıntılı. Peki kapatma süreci nasıl ilerleyecek? Bu süreçte başkanlık yapabilecek mi? Hem TFF hem de bakanlıkta hukukçular dün geceden beri bunu tartışıyor…”