Ahmet Çakar’dan Flaş İddia: “Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanı Olamaz, 3 Yıla Kadar Cezası Var”
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe’nin yeni başkanı olan Sadettin Saran hakkında flaş bir iddiada bulundu. Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bahis şirketi bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında “Sadettin Saran maalesef Fenerbahçe kulübü başkanı olamaz” dedi.
7 yıl süren Ali Koç dönemi sona erdi, Fenerbahçe’de yeni başkan Sadettin Saran oldu.
Sadettin Saran’ın bahis şirketi sahibi olması tartışmaları alevlendirerek devam ettiriyor.
Ahmet Çakar’dan bomba iddia: “3 yıla kadar cezası var”
