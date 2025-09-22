onedio
Ahmet Çakar’dan Flaş İddia: “Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanı Olamaz, 3 Yıla Kadar Cezası Var”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2025 - 10:21

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe’nin yeni başkanı olan Sadettin Saran hakkında flaş bir iddiada bulundu. Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bahis şirketi bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında “Sadettin Saran maalesef Fenerbahçe kulübü başkanı olamaz” dedi.

7 yıl süren Ali Koç dönemi sona erdi, Fenerbahçe’de yeni başkan Sadettin Saran oldu.

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkan seçildi. Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminin ardından başkan adayları ve kongre üyeleri, seçim sonuçlarını Chobani Stadı'nda bekledi. 49 bin 268 genel kurul üyesinin oy kullanma hakkı olduğu kongrede 24 bin 732 üye oy verdi. Kullanılan oyların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı.

Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de son buldu. Genel Kurul Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun öncülüğünde oy sayım işlemine başlandı.

Sayımların ardından Mosturoğlu sonuçları açıklarken Sadettin Saran, 12 bin 325 oyla Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

Sadettin Saran’ın bahis şirketi sahibi olması tartışmaları alevlendirerek devam ettiriyor.

TFF ve FIFA talimatları gereği spor kulüplerinde yer alan kişilerin bahis firmaları ile direkt ya da dolaylı yoldan ilişkilerinin olmaması gerekiyor. Ancak bahir şirketi olan Sadettin Saran’ın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. 

Saran, seçim günü bahis şirketini oyunlara kapattı ancak TFF ve Spor Bakanlığı’nın konu hakkında ne yapacağı henüz bilinmiyor.

Ahmet Çakar’dan bomba iddia: “3 yıla kadar cezası var”

Yorumcu Ahmet Çakar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sadettin Saran’ın Fenerbahçe Başkanı olamayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Sayın Sadettin Saran maalesef Fenerbahçe kulübü başkanı olamaz. Gerek TFF talimatları gerek UEFA talimatları gerekse FIFA’nın etik kuralı nedeniyle bahis işiyle ilgilenen ya da aracı olan kişi kulüp başkanlığı yapamaz ayrıca TFF talimatları uyarınca da üç yıla kadar ceza gerektirir….”

