Herkes Oy Pusulasında Fark Etmişti! Sadettin Saran'ın Ön İsmi Neden Steven?

Oğuzhan Kaya
22.09.2025 - 09:58
22.09.2025 - 09:59

Geçtiğimiz gün Fenerbahçe'de seçim heyecanı vardı. Baş başa giden seçimlerde eski başkan Ali Koç yerine iş insanı Sadettin Saran yönetimi devraldı. Ancak seçimde bir detay da konuşuldu. Oy pusulasında yazan Steven Sadettin Saran ifadesi bu ön ismin hikayesini de merak ettirdi.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı medya sektörüyle adını duyuran Sadettin Saran oldu.

Oy pusulasında geçen Steven ön ismi ise merak uyandırdı. Bu isim Saran'ın çocukluğu ve ailesiyle alakalı.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı 1964'te ABD'nin Denver şehrinde dünyaya geldi.

Babası Kırıkkaleli bir memur olan Özbek Saran ile Amerikalı annesi Geraldine Saran'ın en büyük oğlu olarak dünyaya geldi. Ailenin en büyük çocuğu Sadettin Saran, henüz iki yaşındayken Türkiye'ye taşındı. Annesinin Amerikalı olması ve aile ABD'de de etkin olduğu için Steven ismi doğum belgesinde yer almış, ancak kendisi Türkiye'de Sadettin adıyla anıldı.

Sadettin Saran'ın kardeşleri de kendisi gibi ön isimlere sahip.

Kenan Saran'ın Kenneth, Sadun Saran'ın Stanley, Sinan Saran'ın ise Stephen ön isimleri olduğu biliniyor ama bu isimleri sosyal medyada veya röportajlarda kullanmamayı tercih ediyorlar.

