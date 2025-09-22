Herkes Oy Pusulasında Fark Etmişti! Sadettin Saran'ın Ön İsmi Neden Steven?

Babası Kırıkkaleli bir memur olan Özbek Saran ile Amerikalı annesi Geraldine Saran'ın en büyük oğlu olarak dünyaya geldi. Ailenin en büyük çocuğu Sadettin Saran, henüz iki yaşındayken Türkiye'ye taşındı. Annesinin Amerikalı olması ve aile ABD'de de etkin olduğu için Steven ismi doğum belgesinde yer almış, ancak kendisi Türkiye'de Sadettin adıyla anıldı.