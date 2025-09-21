Ali Koç'un 7 Yıllık Başkanlığında Fenerbahçe'de Birçok Skandal ve Tuhaflık Yaşandı
Fenerbahçe’de 7 yıllık Ali Koç dönemine hem sportif istikrarsızlık hem de saha dışındaki skandallar damga vurdu. Sürekli teknik direktör değişiklikleri, transfer krizleri, mali sıkıntılar ve camia içi tartışmalar gündemden düşmedi. Taraftarın umutla başladığı süreç, zamanla büyük hayal kırıklıklarına dönüştü. Özellikle derbi performansları ve kupa hasreti en çok eleştirilen konular arasında yer aldı.
Bu süreçte yaşanan bazı unutulmaz olayları derledik...
Aziz Yıldırım'ı eleştirdiği istikrarsızlığın aynısını yaşattı.
Aykut Kocaman ve yardımcılarını canlı yayında suçladı.
Puan tablosunda dibi gördü.
Ersun Yanal konusunda kendi açıklamasına uymadı.
Volkan Demirel'e basın toplantısı ayıbı...
Steven Caulker geldiği gibi gitti.
Kadıköy'de galibiyet serileri tek tek son buldu.
Max Kruse'ye tazminat ödedi.
14 maç kazanamayan Gençlerbirliği'ne yenildi.
5 yıldız muamması...
İsmail Kartal tercihleri...
Zaha çalımı...
"Ligden çekileceğiz" resti ve sonucu...
Türkiye Kupası kararını değiştirdi.
Mutfakta veda...
Kerem Aktürkoğlu'nun golü...
"Ailemden biri" dediği Mourinho...
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
