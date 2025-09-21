Ali Koç'un 7 Yıllık Başkanlığında Fenerbahçe'de Birçok Skandal ve Tuhaflık Yaşandı

Ali Koç ligden çekilmeyi oylamak için taraftarı stadyuma toplayarak oylama yaptı ancak bunun sonucunda lige devam etme kararı alırken, Süper Kupa'ya U19 takımı ile çıkmaya karar verdi.

1.dakikada sahadan çekilen Fenerbahçe o bir dakikalık sürede gol yedi.