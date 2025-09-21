onedio
Ali Koç'un 7 Yıllık Başkanlığında Fenerbahçe'de Birçok Skandal ve Tuhaflık Yaşandı

Hakan Karakoca
21.09.2025 - 23:34

Fenerbahçe’de 7 yıllık Ali Koç dönemine hem sportif istikrarsızlık hem de saha dışındaki skandallar damga vurdu. Sürekli teknik direktör değişiklikleri, transfer krizleri, mali sıkıntılar ve camia içi tartışmalar gündemden düşmedi. Taraftarın umutla başladığı süreç, zamanla büyük hayal kırıklıklarına dönüştü. Özellikle derbi performansları ve kupa hasreti en çok eleştirilen konular arasında yer aldı.

Bu süreçte yaşanan bazı unutulmaz olayları derledik...

Aziz Yıldırım'ı eleştirdiği istikrarsızlığın aynısını yaşattı.

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde geçici teknik direktörler dahil 12 farklı isimle çalıştı. Bir dönem teknik direktörle anlaşmayarak takımı geçici antrenörlere teslim etti. Zeki Murat Göle üç kez göreve geldi.

Aykut Kocaman ve yardımcılarını canlı yayında suçladı.

Aykut Kocaman'la yolları ayırıp yardımcılarını kulüpte tuttu. Daha sonra katıldığı bir yayında Aykut Kocaman'ın yardımcıları aracılığıyla veri hırsızlığı yaptığını iddia etti.

Puan tablosunda dibi gördü.

Fenerbahçe, Ali Koç'un ilk döneminde 15. haftayı düşme hattında geçirdi. 18 takımlı ligde 17. olarak taraftarlarına büyük üzüntü yaşattı.

Ersun Yanal konusunda kendi açıklamasına uymadı.

Ersun Yanal ile çalışma ihtimalinin olmadığını söyleyen Ali Koç taraftarın baskısıyla Ersun Yanal'ı göreve getirdi.

Volkan Demirel'e basın toplantısı ayıbı...

Volkan Demirel'e basın toplantısı düzenlettirip özür diletildi. Basın toplantısı yapılan ortam tepki çekti.

Steven Caulker geldiği gibi gitti.

Caulker, teknik direktör tercihinden önce alındı, gelen Pereira ise olumsuz rapor vererek  gönderdi.

Yıllar sonra Mimovic de benzer bir son yaşadı. İki oyuncuya da önemli bonservis bedelleri ödendi.

Kadıköy'de galibiyet serileri tek tek son buldu.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor uzun yıllar süren Kadıköy zaferi hasretine Ali Koç döneminde son verdi.

Max Kruse'ye tazminat ödedi.

Tazminat kazanacağını iddia ederek 'Hayatının pokerini oynadı' dediği Max Kruse'ye tazminat ödenmesine hükmedildi.

14 maç kazanamayan Gençlerbirliği'ne yenildi.

Maç sonunda yaptığı açıklamada VAR operatörünün FETÖ'cü olduğunu söyleyen Ali Koç, TFF'yi hedef alan sert açıklamalar yaptı.

5 yıldız muamması...

5 yıldızlı forma ile maçlara çıkacaklarını söyleyen Ali Koç o sezon yıldızsız formayla maça çıktı.

İsmail Kartal tercihleri...

İsmail Kartal'ı göndererek Jesus'u alan Koç, daha sonra Jesus yerine İsmail Kartal'ı getirdi. 

Bu kez Mourinho'yu getirmek için Kartal'la yolları ayıran Koç, Tedesco yerine bir kez daha  İsmail Kartal'ı gündeme getirdi.

Zaha çalımı...

Transferi an meselesi olarak anlatılan Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transferi taraftarda büyük bir moral bozukluğu yarattı.

"Ligden çekileceğiz" resti ve sonucu...

Ali Koç ligden çekilmeyi oylamak için taraftarı stadyuma toplayarak oylama yaptı ancak bunun sonucunda lige devam etme kararı alırken, Süper Kupa'ya U19 takımı ile çıkmaya karar verdi. 

1.dakikada sahadan çekilen Fenerbahçe o bir dakikalık sürede gol yedi.

Türkiye Kupası kararını değiştirdi.

Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını açıklayan Ali Koç, daha sonra yapılan görüşmeler neticesinde kupaya katılacaklarını duyurdu.

Mutfakta veda...

99 gol ve 99 puana imza atan kadronun önemli isimlerinden Tadic ve Dzeko'ya mutfakta veda edilmesi büyük tepkiye neden oldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun golü...

Yaklaşık bir ay transfer etmeye çalılştığı Kerem'e imza attıramadı. Şampiyonlar Ligi Play Off maçında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle elendi ve büyük bir gelirden oldu. 

Daha sonra yine yüklü bir maliyetle Kerem'i transfer etti.

"Ailemden biri" dediği Mourinho...

Mourinho ile Benfica'ya elendikten sonra yolları ayırdı. 20 gün sonra Mourinho, elendiği Benfica'ya imza attı ve Ali Koç'u eleştiren söylemlerde bulundu. 

Fenerbahçe'ye gittiği için pişman olduğunu söyleyen Mourinho, Benfica için 'yeniden kendi seviyeme geldim' dedi.

