Fenerbahçe Olağanüstü Kongresinde Yarış Sona Erdi: Yeni Başkan Sadettin Saran
Fenerbahçe Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi bugün tamamlandı. Chobani Stadı yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenen kongrede üyeler, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Oy kullanma süreci saat 10.00’da başlayıp 17.00’de sona ererken, başkan adayları Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için sarı pusula kullanıldı.
Büyük rekabete sahne olan seçim yarışında adayların aldıkları oylar belli oldu.
Sadettin Saran, mevcut başkan Ali Koç'a karşı yarıştığı seçimde Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.
İlk sandıklarda Sadettin Saran üstündü.
25.sandık sonucunda da Saran önde götürdü.
35 sandıklık bölümde Sadettin Saran'ın üstünlüğünün devam ettiği görüldü.
Son sandıklarda da Ali Koç rakibinin gerisinde kaldı.
Sadettin Saran, tüm sandıklar sonucunda Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.
