Fenerbahçe Olağanüstü Kongresinde Yarış Sona Erdi: Yeni Başkan Sadettin Saran

Ali Koç ve Sadettin Saran arasında geçen yarışta ilk on sandık sonucu geldi. Tarafların büyük bir heyecanla beklediği seçim yarışında ilk on sandıkta adaylardan Sadettin Saran'ın önde olduğu görüldü.

İlk on sandıkta 1331'e 1195 üstünlüğü olan Saran, 17. sandık sonunda da 2098 oy aldı. Buna karşılık Ali Koç'un oyu 1916 oldu.