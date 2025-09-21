onedio
Fenerbahçe Olağanüstü Kongresinde Yarış Sona Erdi: Yeni Başkan Sadettin Saran

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.09.2025 - 20:24 Son Güncelleme: 21.09.2025 - 20:51

Fenerbahçe Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi bugün tamamlandı. Chobani Stadı yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenen kongrede üyeler, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Oy kullanma süreci saat 10.00’da başlayıp 17.00’de sona ererken, başkan adayları Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için sarı pusula kullanıldı.

Büyük rekabete sahne olan seçim yarışında adayların aldıkları oylar belli oldu.

Sadettin Saran, mevcut başkan Ali Koç'a karşı yarıştığı seçimde Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.

İlk sandıklarda Sadettin Saran üstündü.

Ali Koç ve Sadettin Saran arasında geçen yarışta ilk on sandık sonucu geldi. Tarafların büyük bir heyecanla beklediği seçim yarışında ilk on sandıkta adaylardan Sadettin Saran'ın önde olduğu görüldü. 

İlk on sandıkta 1331'e 1195 üstünlüğü olan Saran, 17. sandık sonunda da 2098 oy aldı. Buna karşılık Ali Koç'un oyu 1916 oldu.

25.sandık sonucunda da Saran önde götürdü.

İlk sandıklardan itibaren üstünlüğünü sürdüren Sadettin Saran, 25 sandık sonucunda da farkı yavaş yavaş açmaya başladığı görüldü. Geriye 25 sandık kaldı. 

İlk 25 Sandık Sonucu

Ali Koç: 4842

Sadettin Saran: 5135

35 sandıklık bölümde Sadettin Saran'ın üstünlüğünün devam ettiği görüldü.

İlk sandıklardan itibaren üstünlüğünü koruyan Saran, bitime 15 sandık kala büyük bir avantajın sahibi oldu. 

Saran'ın aldığı 7695 oya karşı Ali Koç 7389 oyda kaldı.

Son sandıklarda da Ali Koç rakibinin gerisinde kaldı.

37 sandığın açıldığı seçimlerde son 13 sandık kala fark 400'ün altındaydı ancak Saran'ın üstünlüğü devam ediyordu. 

Mevcut başkan Ali Koç 7.902 oy alırken, rakibi Sadettin Saran 8.230 oyla yarışa devam etti. 

Son on sandık kala ise Saran oyların , Koç ise kadarını aldı.

Sadettin Saran, tüm sandıklar sonucunda Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.

50 sandığın tümü açıldı ve oylar belli oldu. Seçimi ilk sandıktan itibaren önde götüren Sadettin Saran, Ali Koç'a karşı seçimi kazanarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.

