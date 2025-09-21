onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Kongresinde Oy Kullanmaya Gelen Volkan Demirel'in Sorulan Soruya Cevabı Güldürdü

Fenerbahçe Kongresinde Oy Kullanmaya Gelen Volkan Demirel'in Sorulan Soruya Cevabı Güldürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.09.2025 - 18:44

Fenerbahçe’nin seçimli olağanüstü genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarışıyor. Oy verme işlemi tamamlandı ve sayım sürecine geçildi. İlerleyen saatlerde yeni başkanının seçileceği kongrede gerginlik hakim olsa da zaman zaman güldüren olaylar da yaşandı. 

Eski futbolcular ve ünlülerin de katıldığı oy verme işleminde en çok ilgiyi görenlerden biri Volkan Demirel'di. 

Volkan Demirel'e bir taraftarın 'Oyunuzu kullandınız mı?' sorusuna 'Yok gezmeye geldim buraya, insanlar beni özlemiştir diye...' cevabı verdi. Bu güldüren anın ardından Volkan Demirel, 'Kullandık tabi' diyerek etrafındaki taraftarlarla selfie çektirmeye devam etti. Volkan Demirel'in fotoğraf isteklerinden yürüyemediği görüldü. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Volkan Demirel'in cevabı herkesi güldürdü.

Uzun yıllar takım kaptanlığı yapan Volkan Demirel'e kongrede büyük ilgi vardı.

Uzun yıllar takım kaptanlığı yapan Volkan Demirel'e kongrede büyük ilgi vardı.

Volkan Demirel, herkesle tek tek fotoğraf çektirirken ayak üstü kısa sohbetler de gerçekleştirdi. 

'Oy kullandınız mı?' sorusuna verdiği samimi cevap da bu anlarda kameralara yansıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın