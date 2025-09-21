Fenerbahçe Kongresinde Oy Kullanmaya Gelen Volkan Demirel'in Sorulan Soruya Cevabı Güldürdü

Fenerbahçe’nin seçimli olağanüstü genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarışıyor. Oy verme işlemi tamamlandı ve sayım sürecine geçildi. İlerleyen saatlerde yeni başkanının seçileceği kongrede gerginlik hakim olsa da zaman zaman güldüren olaylar da yaşandı.

Eski futbolcular ve ünlülerin de katıldığı oy verme işleminde en çok ilgiyi görenlerden biri Volkan Demirel'di.

Volkan Demirel'e bir taraftarın 'Oyunuzu kullandınız mı?' sorusuna 'Yok gezmeye geldim buraya, insanlar beni özlemiştir diye...' cevabı verdi. Bu güldüren anın ardından Volkan Demirel, 'Kullandık tabi' diyerek etrafındaki taraftarlarla selfie çektirmeye devam etti. Volkan Demirel'in fotoğraf isteklerinden yürüyemediği görüldü.

Kaynak