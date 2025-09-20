Ali Koç ve Sadettin Saran'dan Olağanüstü Kongre'de Karşılıklı Sert Açıklamalar
Fenerbahçe, 91. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Başkan adayları Ali Koç ve Saadettin Saran, kürsüden üyeler ve taraftarlara seslendi. Kongrede mali konular görüşüldü, yönetim ibra edildi, bazı maddeler ise reddedildi.
Seçim sürecine kadar iki adayın centilmence açıklamaları kongre günü yerini gerginliğe bıraktı.
Ali Koç'un "gerçek adayız" sözleri ortamı gerdi.
Ali Koç, Sadettin Saran'a "bahis şirketi" üzerinden yüklendi.
Sadettin Saran, Ali Koç dönemini eleştirdi.
"Korku bacayı sardı."
