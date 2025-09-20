onedio
Ali Koç ve Sadettin Saran'dan Olağanüstü Kongre'de Karşılıklı Sert Açıklamalar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.09.2025 - 20:26

Fenerbahçe, 91. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Başkan adayları Ali Koç ve Saadettin Saran, kürsüden üyeler ve taraftarlara seslendi. Kongrede mali konular görüşüldü, yönetim ibra edildi, bazı maddeler ise reddedildi.

Seçim sürecine kadar iki adayın centilmence açıklamaları kongre günü yerini gerginliğe bıraktı.

Ali Koç'un "gerçek adayız" sözleri ortamı gerdi.

Ali Koç yaptığı açıklamada 'Birazdan görüş ayrılıklarımıza tek tek değineceğim. Şunu bilin; biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gösterip sonra aday olmayıp, sonra artık bir kez daha aday olmazsam ayıp olur diye aday değiliz. Canımızla kanımızla, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla, itibarımızla, sağlığımızla 7 senedir mücadele ediyoruz.

Defalarca aday olacağım, aday olacağım deyip geri dönmedim.' dedi.

Ali Koç, Sadettin Saran'a "bahis şirketi" üzerinden yüklendi.

Ali Koç açıklamalarında Saran'a suçlamalar da getirdi: 

'Sayın Saran dedi ki 'Geçen sene sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en iyi insanıydım' dedi. Öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Özel konuşmalara girildi. Ben teşekkür ettim ama Sadettin Bey siz girmek istemiyordunuz. 'Bu seçim yapılmasın, yapılırsa girmek zorundayım' dediniz. Ben sizi hiçbir zaman 3 Temmuz ile suçlamadım. Yakın zamana kadar hiçbirini bilmiyordum. Röportajları bilmiyordum. Size 'Yok' dedim ama sonra öğrendim.

Biz illegal bahisle mücadele ederken, rakibimizin aldığı bahis reklamıyla mücadele ederken, 16 ayrı kuruma yazı yazarken, Allah korusun Fenerbahçe başkanı bahis konusundan işlem görürse nasıl bir durumda olacağımızı hepiniz görüyorsunuzdur.'

Sadettin Saran, Ali Koç dönemini eleştirdi.

Sadettin Saran, Ali Koç'a 'Neden şampiyon olamıyoruz biliyor musunuz?' diye sordu ve şunları söyledi: 

'Niye şampiyon olamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü taraftarı sürekli suçladınız. Çünkü teknik direktörleri sürekli değiştirip, her sezon bambaşka ihtiyaçlar doğrultusunda transfer planları yapıp son gün alelacele transferlere yöneldiniz. 7 yılda 11 hoca değiştirip 100'ün üzerinde transfer yaptınız. 3 Temmuz'u bahane etmeyeceğiz dediniz. Her fırsatta camiayı ayrıştırmak için bunu yaptınız.'

"Korku bacayı sardı."

Sadettin Saran, kendisini destekleyenlere de şu sözlerle seslendi: 

“Maalesef korku bacayı sardı. Gerçekleri konuşmuyor, biz şimdi gereken şeyleri söyleyeceğiz.Rahat olun, maalesef korkudan dolayı prensiplerinden, karakterinden taviz verdi.”

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
