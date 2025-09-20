Ali Koç ve Sadettin Saran'dan Olağanüstü Kongre'de Karşılıklı Sert Açıklamalar

Ali Koç açıklamalarında Saran'a suçlamalar da getirdi:

'Sayın Saran dedi ki 'Geçen sene sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en iyi insanıydım' dedi. Öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Özel konuşmalara girildi. Ben teşekkür ettim ama Sadettin Bey siz girmek istemiyordunuz. 'Bu seçim yapılmasın, yapılırsa girmek zorundayım' dediniz. Ben sizi hiçbir zaman 3 Temmuz ile suçlamadım. Yakın zamana kadar hiçbirini bilmiyordum. Röportajları bilmiyordum. Size 'Yok' dedim ama sonra öğrendim.

Biz illegal bahisle mücadele ederken, rakibimizin aldığı bahis reklamıyla mücadele ederken, 16 ayrı kuruma yazı yazarken, Allah korusun Fenerbahçe başkanı bahis konusundan işlem görürse nasıl bir durumda olacağımızı hepiniz görüyorsunuzdur.'