Fenerbahçe'nin Olağanüstü Kongresi'nde Taraftarlar Ali Koç'u Konuşturmadılar
Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni yönetimini belirlemek için 91. Olağanüstü Kongre’ye başladı.
Seçimde, yedi yılı aşkın süredir başkanlık yapan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım döneminde futbol şube sorumluluğu yapmış Saadettin Saran yarışıyor. Başkanlık oylaması 21 Eylül’de saat 10.00’da başlayacak ve 17.00’de sona erecek.
Bugün kongre üyelerinin konuşmalarıyla geçilen günde mali konularda da oylamalar yapıldı. Yönetim ibra edilirken hisse senedi satma, taşınmaz alma satma yetkileri verilmedi. Ali Koç'un konuşması ise taraftarlar tarafından 'istifa' sesleriyle bölündü. Ali Koç konuşmakta güçlük çekerken yuhlamalar da hayli fazlaydı.
Ali Koç'un bölünen konuşması sosyal medyada da gündem oldu.
Ali Koç stada girdiği andan itibaren protestolarla karşılaşmıştı.

