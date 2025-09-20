onedio
Fenerbahçe'nin Olağanüstü Kongresi'nde Taraftarlar Ali Koç'u Konuşturmadılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.09.2025 - 19:12

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni yönetimini belirlemek için 91. Olağanüstü Kongre’ye başladı.

Seçimde, yedi yılı aşkın süredir başkanlık yapan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım döneminde futbol şube sorumluluğu yapmış Saadettin Saran yarışıyor. Başkanlık oylaması 21 Eylül’de saat 10.00’da başlayacak ve 17.00’de sona erecek.

Bugün kongre üyelerinin konuşmalarıyla geçilen günde mali konularda da oylamalar yapıldı. Yönetim ibra edilirken hisse senedi satma, taşınmaz alma satma yetkileri verilmedi. Ali Koç'un konuşması ise taraftarlar tarafından 'istifa' sesleriyle bölündü. Ali Koç konuşmakta güçlük çekerken yuhlamalar da hayli fazlaydı.

Ali Koç'un bölünen konuşması sosyal medyada da gündem oldu.

Ali Koç stada girdiği andan itibaren protestolarla karşılaşmıştı.

Ali Koç stada girdiği andan itibaren protestolarla karşılaşmıştı.

Sadettin Saran'la yarışan Ali Koç'a desteğin yanında büyük de bir protesto olduğu görülüyor. Koç'un konuşmasının dahi yuhlanması sosyal medyada ibrenin Saran'a döndüğünü söylese de kongre alanından bildiren gazeteciler bunun oylamaya etki edecek bir durum olmadığını, kazananın yarın belli olacağını söylüyorlar.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
