Fenerbahçe'nin Olağanüstü Kongresi'nde Taraftarlar Ali Koç'u Konuşturmadılar

Sadettin Saran'la yarışan Ali Koç'a desteğin yanında büyük de bir protesto olduğu görülüyor. Koç'un konuşmasının dahi yuhlanması sosyal medyada ibrenin Saran'a döndüğünü söylese de kongre alanından bildiren gazeteciler bunun oylamaya etki edecek bir durum olmadığını, kazananın yarın belli olacağını söylüyorlar.