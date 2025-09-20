Chelsea'nin 100 Milyon Euro'luk Transferi Mykhailo Mudryk Futbolu Bırakıp Atlet Oluyor

Ukraynalı kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk, doping cezası sonrası futbol kariyerinin belirsizliğe sürüklenmesi üzerine sürpriz bir kariyer değişikliğini düşündüğü öne sürüldü. Bu gelişme, genç yıldızın 2028 Olimpiyatları’nda yarışabileceği iddialarını gündeme getirdi. Ocak 2023’te Chelsea, Mudryk için tam 100 milyon avro ödeyerek Avrupa’nın en parlak genç yeteneklerinden birini kadrosuna katmıştı. Hızı, yetenekleri ve Ukrayna futbolunun parlayan yıldızı olarak gösterilen oyuncudan, Premier Lig’de uzun yıllar defansları zorlaması bekleniyordu. Ancak artık o madalya peşinde koşmaya hazırlanıyor.