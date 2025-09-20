onedio
Chelsea'nin 100 Milyon Euro'luk Transferi Mykhailo Mudryk Futbolu Bırakıp Atlet Oluyor

Hakan Karakoca
20.09.2025 - 18:22

Ukraynalı futbolcu Mykhailo Mudryk, 2024 Kasım’ında yapılan rutin doping testinde yasaklı madde kullanımı nedeniyle geçici olarak uzaklaştırıldı. Mudryk, maddeyi bilerek kullanmadığını belirtti. Haziran 2025’te İngiltere Futbol Federasyonu resmi suçlama yaparak dört yıla kadar ceza riski doğurdu. Chelsea, oyuncunun savunma sürecine saygı duyduğunu açıkladı. Mudryk, tedbirli uzaklaştırma süresince maçlara çıkmadı ve antrenmanlara katılmadı.

Bu süreçte Ukraynalı yıldız da alternatif alanlara yöneldi.

Mykhailo Mudryk, 100 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olarak büyük sükse yaratmıştı.

2023 yılında Londra ekibine transfer olan Ukraynalı yıldız kısa sürede takımına uyum sağlayarak adından söz ettirmeye başladı. 

Ancak Mudryk'in adı karıştığı doping skandalıyla çok farklı bir şekilde manşetleri süslemeye başladı. 

4 yıla kadar futboldan men edilebileceği konuşuluyor ve Mudryk bunun için farklı bir çözüm arayışında.

Futbolu bırakıp olimpiyatlara hazırlanmayı düşünüyor.

Ukraynalı kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk, doping cezası sonrası futbol kariyerinin belirsizliğe sürüklenmesi üzerine sürpriz bir kariyer değişikliğini düşündüğü öne sürüldü. Bu gelişme, genç yıldızın 2028 Olimpiyatları’nda yarışabileceği iddialarını gündeme getirdi. Ocak 2023’te Chelsea, Mudryk için tam 100 milyon avro ödeyerek Avrupa’nın en parlak genç yeteneklerinden birini kadrosuna katmıştı. Hızı, yetenekleri ve Ukrayna futbolunun parlayan yıldızı olarak gösterilen oyuncudan, Premier Lig’de uzun yıllar defansları zorlaması bekleniyordu. Ancak artık o madalya peşinde koşmaya hazırlanıyor.

Olimpiyat takımıyla antrenmanlara çıkıyor.

Marca’ya göre, Premier Lig’deki ilk maçında saatte 36,67 km hızla koşan Mykhailo Mudryk, şimdi 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nı hedefliyor. Planı ise Ukrayna adına kısa mesafe koşularına katılmak ve muazzam hızını pistte madalyaya çevirmek.

Mudryk, şimdiden Ukrayna milli sprint takımıyla çalışmalara başladı. Eski Olimpiyat atletlerinin gözetiminde, patlayıcı hızını pist çalışmalarıyla yönlendiriyor. Kiev’deki antrenörler, onun doğal süratinin nadir bir yetenek olduğunu ve disiplinli antrenmanla atletizmde başarıya dönüştürülebileceğine inanıyor.

