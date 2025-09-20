Chelsea'nin 100 Milyon Euro'luk Transferi Mykhailo Mudryk Futbolu Bırakıp Atlet Oluyor
Ukraynalı futbolcu Mykhailo Mudryk, 2024 Kasım’ında yapılan rutin doping testinde yasaklı madde kullanımı nedeniyle geçici olarak uzaklaştırıldı. Mudryk, maddeyi bilerek kullanmadığını belirtti. Haziran 2025’te İngiltere Futbol Federasyonu resmi suçlama yaparak dört yıla kadar ceza riski doğurdu. Chelsea, oyuncunun savunma sürecine saygı duyduğunu açıkladı. Mudryk, tedbirli uzaklaştırma süresince maçlara çıkmadı ve antrenmanlara katılmadı.
Bu süreçte Ukraynalı yıldız da alternatif alanlara yöneldi.
Mykhailo Mudryk, 100 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olarak büyük sükse yaratmıştı.
Futbolu bırakıp olimpiyatlara hazırlanmayı düşünüyor.
Olimpiyat takımıyla antrenmanlara çıkıyor.
