Trabzonspor'un Kaleci Eldivenli, Çöp Kovalı Fotoğraf Paylaşımı Uğurcan Çakır'a Gönderme mi?
Transferin son gününde Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a büyük bir bonservisle geçişi Türk futboluna damgasını vurmuştu. Trabzonspor cephesinde tepkiyle karşılanan bu olay Galatasaray cephesinde maliyeti bir kenara büyük bir sevinçle karşılandı.
Trabzonspor'da ise taraftarın öfkesi sosyal medyada dinmiş değil. Takım kaptanlarının Galatasaray'a gidişine tepki göstermeye devam ediyorlar. Tepkilerinin bir odak noktası da kulüp yönetimi.
Kulüp cephesi ise Uğurcan'ın ayrılmak istemesinin bu transferde önemli olduğunu kamuoyuna aktarıyorlar. Tüm bu kargaşada bugün Trabzonspor resmi hesabından ilginç bir paylaşım geldi.
Uğurcan Çakır transferi tüm spor kamuoyunda tartışma yarattı.
Çöp kovasının yanına bırakılan eldivenle maç paylaşımı yapıldı.
