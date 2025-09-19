onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Trabzonspor
, Galatasaray
Trabzonspor'un Kaleci Eldivenli, Çöp Kovalı Fotoğraf Paylaşımı Uğurcan Çakır'a Gönderme mi?

Trabzonspor'un Kaleci Eldivenli, Çöp Kovalı Fotoğraf Paylaşımı Uğurcan Çakır'a Gönderme mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.09.2025 - 00:41

Transferin son gününde Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a büyük bir bonservisle geçişi Türk futboluna damgasını vurmuştu. Trabzonspor cephesinde tepkiyle karşılanan bu olay Galatasaray cephesinde maliyeti bir kenara büyük bir sevinçle karşılandı. 

Trabzonspor'da ise taraftarın öfkesi sosyal medyada dinmiş değil. Takım kaptanlarının Galatasaray'a gidişine tepki göstermeye devam ediyorlar. Tepkilerinin bir odak noktası da kulüp yönetimi. 

Kulüp cephesi ise Uğurcan'ın ayrılmak istemesinin bu transferde önemli olduğunu kamuoyuna aktarıyorlar. Tüm bu kargaşada bugün Trabzonspor resmi hesabından ilginç bir paylaşım geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uğurcan Çakır transferi tüm spor kamuoyunda tartışma yarattı.

Uğurcan Çakır transferi tüm spor kamuoyunda tartışma yarattı.

Kimileri maliyetini yüksek bulurken kimileri de bu transferi Ederson'la kıyaslıyor. Trabzonspor cephesi ise takım kaptanları gittiği için öfkeli. 

Galatasaray'la iki maça çıkan Uğurcan Çakır ilk Şampiyonlar Ligi deneyiminde ise kötü bir maç geçirdi. Frankfurt karşısında beş gol yiyen Uğurcan'a Galatasaray taraftarından da bazı eleştiriler geldi. 

Bugün (Cumartesi) Gaziantep FK ile oynayacak Trabzonspor ise ilginç bir paylaşıma imza attı.

Çöp kovasının yanına bırakılan eldivenle maç paylaşımı yapıldı.

Çöp kovasının yanına bırakılan eldivenle maç paylaşımı yapıldı.

Bu paylaşımı sosyal medyada birçok kişi Uğurcan Çakır'a gönderme olarak yorumladı. 

Sosyal medyada kimi bu paylaşımı haklı bulurken ve eğlenirken, kimi Trabzonspor taraftarı ise kulübe para kazandırarak giden eski kaptanlarına saygısızlık yapıldığı düşüncesinde. 

O tepkilerden bazıları...

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın