onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
, Trabzonspor
Fenerbahçe-Trabzonspor Maçında Attığı Tweetlerle Gündem Olan Başkana 6222 Uygulandı

Fenerbahçe-Trabzonspor Maçında Attığı Tweetlerle Gündem Olan Başkana 6222 Uygulandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.09.2025 - 20:59

Süper Lig’de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı anlar yaşanmıştı. Bordo-mavililerin bir golü VAR’dan dönmüş, Okay Yokuşlu’nun Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı müdahale kırmızı kartla sonuçlanmıştı. Hakem kararları Trabzonspor camiasının büyük tepkisini çekmiş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sosyal medya paylaşımlarında Fenerbahçe'ye şike göndermesinde bulunarak gündeme gelmişti. 

İki kulübü karşı karşıya getiren bu olayda yeni gelişme yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ahmet Metin Genç, Fenerbahçelilerden tepki almıştı.

Ahmet Metin Genç, Fenerbahçelilerden tepki almıştı.

Ali Koç da yaptığı açıklamada 'Kim ya büyükşehir belediye başkanı, konuşuyor. Sen kendi ortağına bak konuşmadan önce. Bizim muhatabımız AKP'dir, bir şey yapmak zorunda. Ucuz kahramanlıkla 25 milyonluk camiayı karşısına alıyorsa partinin bileceği iş'' ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Genç'i savunan bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Genç'i savunan bir açıklama yayınladı.

Doğan, '2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor' diyerek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

'Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu. FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı. 3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.'

Ali Koç, Ahmet Metin Genç'le ilgili açıklamada bulundu.

Ali Koç, Ahmet Metin Genç'le ilgili açıklamada bulundu.

Ali Kıç yaptığı açıklamada “Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç için 6222’den işlem başlatıldı.” ifadelerine yer verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın