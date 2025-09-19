Fenerbahçe-Trabzonspor Maçında Attığı Tweetlerle Gündem Olan Başkana 6222 Uygulandı
Süper Lig’de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı anlar yaşanmıştı. Bordo-mavililerin bir golü VAR’dan dönmüş, Okay Yokuşlu’nun Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı müdahale kırmızı kartla sonuçlanmıştı. Hakem kararları Trabzonspor camiasının büyük tepkisini çekmiş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sosyal medya paylaşımlarında Fenerbahçe'ye şike göndermesinde bulunarak gündeme gelmişti.
İki kulübü karşı karşıya getiren bu olayda yeni gelişme yaşandı.
Ahmet Metin Genç, Fenerbahçelilerden tepki almıştı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Genç'i savunan bir açıklama yayınladı.
Ali Koç, Ahmet Metin Genç'le ilgili açıklamada bulundu.
