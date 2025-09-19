onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Milli Sporcu Kenan Erdoğlu, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda İsrail Bayrağına Tepki Gösterdi

Milli Sporcu Kenan Erdoğlu, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda İsrail Bayrağına Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.09.2025 - 18:42

İçerik Devam Ediyor

İsrail, Gazze'deki soykırım sebebiyle çeşitli protestolara maruz kalıyor. Birçok ülke artık İsrail'le ortak organizasyonlarda yer almak istemiyor. Ve Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın uğradığı 'dışlanmanın' bir benzerinin İsrail'e de uygulanması gerektiğini düşünüyor. 

İspanya'nın tüm dünyada İsrail'e tecrit uygulamak için çabaları giderek artarken bireysel olarak da sporcular zaman zaman bu konuda tepkiler gösteriyor. Son protesto Bulgarsitan'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gerçekleşti. 

Bulgaristan'ın Albena kentinde 60 ülkenin katılımıyla düzenlenen 46. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Milli Sporcu Kenan Eroğlu, Gazze'de soykırım yapan İsrail'in bayrağına düğüm atarak tepki gösterdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kenan Eroğlu'nun protesto kameralara böyle yansıdı:

Kenan Eroğlu'nun protestosu sosyal medyada da konuşuldu.

Kenan Eroğlu'nun protestosu sosyal medyada da konuşuldu.

Birçok kişi protesto sebebiyle Eroğlu'nu kutlarken kimileri de bunu 'sembolik' bir hareketten öteye gidemeyeceğini iddia etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Otto Skorzeny

hiç hoş değil seni ayrı seni bir matah hareketmiş gibi kameraya çekeni 🤬🤬🤬🤬 böyle adam mı olunmaz madem önemsiyorsun 👉👉👉 filistine çarpış ama yemez veya hale... Devamını Gör

Roomeo

Bayrak bir Ulusun simgesidir Atam sen ne büyük adammış sın İzmir'de basarak gecsin diye yere serilen Yunan bayrağı nı kaldırtmıştın 🤗😘

Otto Skorzeny

Bunlar soyubozuk olduğu için bilmezler