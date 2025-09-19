Milli Sporcu Kenan Erdoğlu, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda İsrail Bayrağına Tepki Gösterdi

İsrail, Gazze'deki soykırım sebebiyle çeşitli protestolara maruz kalıyor. Birçok ülke artık İsrail'le ortak organizasyonlarda yer almak istemiyor. Ve Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın uğradığı 'dışlanmanın' bir benzerinin İsrail'e de uygulanması gerektiğini düşünüyor.

İspanya'nın tüm dünyada İsrail'e tecrit uygulamak için çabaları giderek artarken bireysel olarak da sporcular zaman zaman bu konuda tepkiler gösteriyor. Son protesto Bulgarsitan'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gerçekleşti.

Bulgaristan'ın Albena kentinde 60 ülkenin katılımıyla düzenlenen 46. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Milli Sporcu Kenan Eroğlu, Gazze'de soykırım yapan İsrail'in bayrağına düğüm atarak tepki gösterdi.

