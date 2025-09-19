Milli Sporcu Kenan Erdoğlu, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda İsrail Bayrağına Tepki Gösterdi

İsrail, Gazze'deki soykırım sebebiyle çeşitli protestolara maruz kalıyor. Birçok ülke artık İsrail'le ortak organizasyonlarda yer almak istemiyor. Ve Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın uğradığı 'dışlanmanın' bir benzerinin İsrail'e de uygulanması gerektiğini düşünüyor.
İspanya'nın tüm dünyada İsrail'e tecrit uygulamak için çabaları giderek artarken bireysel olarak da sporcular zaman zaman bu konuda tepkiler gösteriyor. Son protesto Bulgarsitan'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gerçekleşti.
Bulgaristan'ın Albena kentinde 60 ülkenin katılımıyla düzenlenen 46. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Milli Sporcu Kenan Eroğlu, Gazze'de soykırım yapan İsrail'in bayrağına düğüm atarak tepki gösterdi.
Kenan Eroğlu'nun protesto kameralara böyle yansıdı:
Kenan Eroğlu'nun protestosu sosyal medyada da konuşuldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın
hiç hoş değil seni ayrı seni bir matah hareketmiş gibi kameraya çekeni 🤬🤬🤬🤬 böyle adam mı olunmaz madem önemsiyorsun 👉👉👉 filistine çarpış ama yemez veya hale... Devamını Gör
Bayrak bir Ulusun simgesidir Atam sen ne büyük adammış sın İzmir'de basarak gecsin diye yere serilen Yunan bayrağı nı kaldırtmıştın 🤗😘
Bunlar soyubozuk olduğu için bilmezler