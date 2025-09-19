onedio
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Gol Sevinciyle Galatasaray Taraftarının Tepkisini Çeken Can Uzun Sevincini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.09.2025 - 17:40

Galatasaray, deplasmanda Frankfurt'a karşı beş gollü ağır bir mağlubiyet yaşadı. 1-0 öne geçen sarı kırmızılılar milli futbolcumuz Can Uzun'un golüyle geriye düştü ve ardından rakibinin gollerine engel olamadı ve 5-1 mağlup oldu.

Galatasaray taraftarlarında Can Uzun'a attığı golden sonra yaptığı sevinçle ilgili tepki geldi. Sosyal medyada eleştirilen milli oyuncudan cevap geldi.

Can Uzun şu ana kadar yeteri şans bulamasa da gelecek için hem milli takım hem de Frankfurt'un önemli gol silahı...

Bundesliga'ya üç maçta üç golle başlayan Can, Şampiyonlar Ligi ilk maçında da Galatasaray ağlarını sarstı. 

Genç golcü artan performansıyla dikkat çekerken golün ardından yaptığı sevinç de sosyal medyada Galatasaray taraftarlarının eleştirisini aldı.

Can Uzun tepkilerin ardından gol sevincini açıkladı.

Can yaptığı açıklamada 'Yaptığım gol sevinci Galatasaray'a veya taraftarlara yönelik değildi, sadece golümün spontane bir duygusal kutlamasıydı. Kendi vatandaşlarıma veya ülkemin bir kulübüne karşı asla saygısızlık yapmam. Umarım herkes bunun farkındadır.' dedi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
