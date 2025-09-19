Gol Sevinciyle Galatasaray Taraftarının Tepkisini Çeken Can Uzun Sevincini Açıkladı
Galatasaray, deplasmanda Frankfurt'a karşı beş gollü ağır bir mağlubiyet yaşadı. 1-0 öne geçen sarı kırmızılılar milli futbolcumuz Can Uzun'un golüyle geriye düştü ve ardından rakibinin gollerine engel olamadı ve 5-1 mağlup oldu.
Galatasaray taraftarlarında Can Uzun'a attığı golden sonra yaptığı sevinçle ilgili tepki geldi. Sosyal medyada eleştirilen milli oyuncudan cevap geldi.
Can Uzun şu ana kadar yeteri şans bulamasa da gelecek için hem milli takım hem de Frankfurt'un önemli gol silahı...
Can Uzun tepkilerin ardından gol sevincini açıkladı.
