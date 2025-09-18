Rasim Ozan Kütahyalı'dan 5 Gol Yiyen Uğurcan Çakır'a "Kovacan Çakır Olma" Tepkisi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 8. dakikada Sane’nin pasıyla Yunus Akgün’ün golüyle 1-0 öne geçti, ancak Frankfurt 37. dakikada Doan’ın şutuyla eşitliği sağladı. İlk yarının son bölümünde Can Uzun ve Burkardt’ın golleriyle Alman ekibi devreyi 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda Galatasaray ataklar geliştirse de etkili olamazken, Frankfurt 66. dakikada Burkardt ve 75. dakikada Knauff’un golleriyle skoru 5-1’e taşıdı ve maçı farklı galip tamamladı.

Maçta Uğurcan Çakır'ın performansı da bazı taraftarlar tarafından beğenilmedi.

Bunlardan biri de Rasim Ozan Kütahyalı'ydı.