Rasim Ozan Kütahyalı'dan 5 Gol Yiyen Uğurcan Çakır'a "Kovacan Çakır Olma" Tepkisi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.09.2025 - 00:33

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Almanya’da Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı ancak kötü bir başlangıç yaptı. Maçın ardından Rasim Ozan Kütahyalı’nın sosyal medyadan yaptığı sert eleştiriler gündem oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 8. dakikada Sane’nin pasıyla Yunus Akgün’ün golüyle 1-0 öne geçti, ancak Frankfurt 37. dakikada Doan’ın şutuyla eşitliği sağladı. İlk yarının son bölümünde Can Uzun ve Burkardt’ın golleriyle Alman ekibi devreyi 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda Galatasaray ataklar geliştirse de etkili olamazken, Frankfurt 66. dakikada Burkardt ve 75. dakikada Knauff’un golleriyle skoru 5-1’e taşıdı ve maçı farklı galip tamamladı.

Maçta Uğurcan Çakır'ın performansı da bazı taraftarlar tarafından beğenilmedi.

Bunlardan biri de Rasim Ozan Kütahyalı'ydı.

Maç boyu yorumlarıyla X'te maçı yaşayan Rasim Ozan Kütahyalı'nın hedefinde Uğurcan Çakır vardı.

Rasim Ozan Kütahyalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Oğlum Uğurcan…

Ben mi geçeyim oğlum kaleye?

8 dakikada üç gol mü yenir oğlum Uğurcan?

Nasıl “büyük kaleci”sin sen?

Uğurcan Çakır ol, Kovacan Çakır olma…'

En büyük eleştirileri Okan Buruk'a yaptı.

Kütahyalı, Okan Buruk'a 'Fatih Terim'in tırnağı olamazsın' derken, genç hocayı istifaya davet etti. 

Futbolcuları da ağır şekilde eleştiren Rasim Ozan Kütahyalı, yaşanan oyuncu değişiklikleri için 'Eintracht Frankfurt haftasonu oynayacağı lig maçını düşünerek en iyi oyuncularını sahadan almaya başladı' yorumu yaptı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
