Frankfurt'un Genç Forveti Milli Futbolcu Can Uzun Kimdir? Can Uzun Hangi Takımı Tutuyor

Can Uzun, Almanya Bundesliga 2'deki etkileyici performansının ardından 2024 yazında Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. 2024-25 sezonunda Bundesliga'da 20 maçta görev aldı ve 6'sında ilk 11'de başladı. Bu süreçte 4 gol atıp 1 asist yaptı. Frankfurt'un Bundesliga'da 3. sırada tamamladığı bu sezonda, genç futbolcu önemli bir katkı sağladı. 2025-26 sezonunun ilk 3 maçında ise 3 kez sahaya çıkarak 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

