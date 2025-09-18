onedio
Frankfurt'un Genç Forveti Milli Futbolcu Can Uzun Kimdir? Can Uzun Hangi Takımı Tutuyor

Hakan Karakoca
18.09.2025 - 23:31

Eintracht Frankfurt'un Galatasaray'ı ağırladığı maçta gol atan isimlerden biri de Can Uzun'du. Milli takım havuzuna da dahil edilen Can Uzun'un kariyeri ve başarıları merak konusu oldu. 

Bundesliga'ya iyi bir başlangıç yapan Can, Şampiyonlar Ligi'nde de golle başladı. 

Peki Can Uzun kimdir? İşte detaylar...

Can Uzun kimdir?

Türkiye A Milli Takımı’nı tercih ettiğini açıklayan Can Uzun, 11 Kasım 2005’te Almanya’da dünyaya geldi. 18 yaşındaki oyuncu, on numara pozisyonunda görev yapıyor. Futbola Ingolstadt altyapısında adım atan Uzun, burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve Nürnberg altyapısına transfer oldu. Nürnberg’de U17 ve U19 takımlarında başarılı bir dönem geçiren genç futbolcu, 2023 yazında A takım kadrosuna yükseldi.

Can Uzun'un istatistikleri neler?

Can Uzun, Almanya Bundesliga 2'deki etkileyici performansının ardından 2024 yazında Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. 2024-25 sezonunda Bundesliga'da 20 maçta görev aldı ve 6'sında ilk 11'de başladı. Bu süreçte 4 gol atıp 1 asist yaptı. Frankfurt'un Bundesliga'da 3. sırada tamamladığı bu sezonda, genç futbolcu önemli bir katkı sağladı. 2025-26 sezonunun ilk 3 maçında ise 3 kez sahaya çıkarak 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

Bu sezon da Bundesliga'da 3 maça çıkan Can 3 gole imza attı.

Can Uzun hangi mevkide oynuyor?

Can Uzun, forvet pozisyonunda oynuyor ve hücumda çeşitli bölgelerde takımına katkı veriyor.

Can Uzun hangi takımlı?

Can Uzun, Türkiye'den Galatasaray'ı tuttuğuna dair sosyal medyada paylaşılan çocukluk fotoğrafları yer alıyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
