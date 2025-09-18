Fenerbahçe'de Olağanüstü Kongreye Günler Kala Neler Oluyor?

2021’deki seçimlerin ardından görev süresi sona eren Ali Koç, başlangıçta yeniden aday olmayacağını duyurmuştu. Ancak süreç içerisinde kararını değiştirerek camiadan gelen talepleri gerekçe göstererek tekrar başkanlık için yarışa girdi. Bu dönemde Aziz Yıldırım da, başka bir aday çıkmaması hâlinde seçime katılacağını açıklamış ve beklenen adayların çıkmaması üzerine resmen adaylığını ilan etmişti.

Seçime doğru giden süreçte Koç ve Yıldırım, kamuoyunun karşısına çıkarak Habertürk TV’de aynı programda görüşlerini paylaştılar. 9 Haziran 2024’te gerçekleştirilen kongrede ise Ali Koç, kullanılan oyların yüzde 61,1’ini alarak bir kez daha Fenerbahçe başkanlığına seçildi.