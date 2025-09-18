onedio
Fenerbahçe'de Olağanüstü Kongreye Günler Kala Neler Oluyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2025 - 21:43

Fenerbahçe Spor Kulübü, başkanlık seçimleri için 21 Eylül 2025’te olağanüstü seçimli genel kurulunu gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli camianın merakla beklediği 91. Olağanüstü Kongre, kulübün mabedi Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda yapılacak.

Kongreye dair bugüne dek yaşananları sizin için derledik...

Ali Koç son olağan seçimde de Aziz Yıldırım'a karşı zafer kazandı.

2021’deki seçimlerin ardından görev süresi sona eren Ali Koç, başlangıçta yeniden aday olmayacağını duyurmuştu. Ancak süreç içerisinde kararını değiştirerek camiadan gelen talepleri gerekçe göstererek tekrar başkanlık için yarışa girdi. Bu dönemde Aziz Yıldırım da, başka bir aday çıkmaması hâlinde seçime katılacağını açıklamış ve beklenen adayların çıkmaması üzerine resmen adaylığını ilan etmişti.

Seçime doğru giden süreçte Koç ve Yıldırım, kamuoyunun karşısına çıkarak Habertürk TV’de aynı programda görüşlerini paylaştılar. 9 Haziran 2024’te gerçekleştirilen kongrede ise Ali Koç, kullanılan oyların yüzde 61,1’ini alarak bir kez daha Fenerbahçe başkanlığına seçildi.

Fenerbahçe Bağımsız Kongre Üyeleri Dayanışması bir çağrı ile Eylül 2024'te bir kampanya başlattı.

Dayanışma grubu, sezon sonunda şampiyonluk olmaması halinde kulübün olağanüstü seçime gitmesi gerektiğini savunuyordu. Yayınlanan bildiride kongre üyelerinin imzalarıyla bu çağrı kayıtlara geçti. Daha sonra 500 kongre üyesi 21 Nisan'da bir bildiri yayınlayarak 'olağanüstü kongre' kararı çıkması için imza kampanyası başlattı.

İmza kampanyasında Hakan Bilal Kutlualp öncülük etti.

Hakan Bilal Kutlualp, uzun yıllar Aziz Yıldırım yönetimlerinde görev almış bir isim olarak Ali Koç döneminin en büyük muhaliflerindendi. Kutlualp daha sonra bu hareketin başkan adayı haline geldi. 

Başkan adaylığını duyuran Hakan Bilal Kutlualp, 2 Haziran itibarıyla kulübe resmi dilekçe vererek kongrede oy kullanma hakkı bulunan üye sayısını ve kulübe ulaşan imza sayısını öğrenmek istedi. Fenerbahçe Spor Kulübü ise 4 Haziran’da yaptığı açıklamada, kendilerine teslim edilen imza sayısının 229 olduğunu bildirdi.

Fenerbahçe kongre kararı aldı.

Muhalefet yaz aylarını kongre ile geçirip, gelecek sezona ve planlamaya yeni bir başkanla başlamak gerektiğini düşünüyordu. Ancak Ali Koç ve yönetimi hem sezon planlamasının hem kombine bilet sürecinin sekteye uğramaması adına fikstür açıklandıktan sonra belirlenecek bir tarihte kongre yapacaklarını duyurdu. Eylül ayını işaret eden yönetim muhalefetin tepkisiyle karşılaştı.

Aziz Yıldırım'a yakın isimlerden Mahmut Uslu başkan adaylığı için nabız yokladı.

Ali Koç'a en sert eleştiriler Mahmut Uslu'dan geldi. Ancak başkanlığın imzayla değişmemesi gerektiğini düşünerek imza kampanyasına mesafeli durdu ancak Eylül ayı kararı onu da imzacılar arasında soktu.

İmza sayısı konusunda muhalefet ve yönetimden farklı açıklamalar geldi son sözü Divan Kurulu söyledi.

26 Haziran’da Mahmut Uslu, Hakan Bilal Kutlualp ve çeşitli Fenerbahçe oluşumları yaptıkları ortak açıklamada, olağanüstü kongre için gerekli imzaların toplandığını ve 1 Temmuz’da teslim edileceğini duyurdu. Ancak tarih, forma lansmanı nedeniyle 2 Temmuz’a çekildi ve muhalefet bu tarihte 9 bin 700 imzayı Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’na sundu. Daha önce kulüpte bulunan 250 imza ile birlikte toplamda yaklaşık 9 bin 950 imza teslim edildi.

3 Temmuz’da kulüp, 9 bin 684 beyannameyi teslim aldığını ve Sicil Kurulu’na ilettiğini açıkladı. 25 Temmuz’da tamamlanan incelemede 9 bin 954 beyanname değerlendirildi; mükerrer, aidat borcu bulunan ya da usulsüz belgeler düşüldükten sonra 7 bin 982 imzanın tüzüğe uygun olduğu tespit edildi. Ancak bu sayı, gerekli 9 bin 388 imzanın altında kaldı. Dolayısıyla olağanüstü kongre, üyelerin talebiyle değil, yönetim kurulunun kararıyla yapılacaktır.

Fikstür çekildi, kongre tarihi belli oldu...

4 Temmuz’da Süper Lig 2025-26 sezonu fikstür çekiminin hemen ardından açıklama yapan kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda seçimli olağanüstü genel kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacağını duyurdu. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa kongrenin 20-21 Eylül’de gerçekleştirileceğini belirtti.

Sadettin Saran bu kez aday...

Daha önce Ali Koç'a karşı Aziz Yıldırım'ın da aday olmasıyla Koç lehine adaylıktan çekilen Sadettin Saran bu kez kendisine güvenen insanlara söz verdiğini söyleyerek sonuna kadar adaylık için mücadele edeceğini açıkladı. Saran, çekilmeyeceğini kaybetse bile söz verdiği takipçileri için sonuna kadar gideceğini açıkladı.

Sadettin Saran'ın adaylığı tartışmalı mı?

Sadettin Saran’ın başkan adaylığına ilişkin tartışmalar, kendisinin bir bahis şirketiyle bağlantılı olması nedeniyle gündeme geldi. Kongre üyesi Ulaş Önder, bu gerekçeyle Saran’ın adaylığının iptali için Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’na başvurdu. Kurul başvuruyu incelemeye alırken, 8 Eylül’de Saran’ın yanıtını ileteceği, 9 Eylül’de ise kararın açıklanacağı duyuruldu. Saran ise konuyla ilgili resmi mercilere başvurduklarını, UEFA’dan da görüş aldıklarını belirterek adaylığının önünde hukuki bir engel olmadığını söyledi.

9 Eylül’de yapılan açıklamada Yüksek Divan Kurulu, tüzük açısından Saran’ın adaylığının önünde bir engel bulunmadığını ifade etti. Ancak seçilmesi halinde, bahis şirketi bağlantısı nedeniyle FIFA, UEFA ve TFF’nin ilgili düzenlemeleri gereği kulüp yetkisinin dışında değerlendirmeler yapılabileceğini, ihlal durumunda başkanın hak mahrumiyeti cezası alabileceğini vurguladı. Kurul ayrıca Saran’ın hisse devri için gerekli yazışmaları TFF, Spor Toto ve FIFA’ya ilettiğini duyurdu. Sonuç olarak yapılan itiraz reddedildi ve Sadettin Saran’ın adaylığı geçerli kabul edildi.

Bir önceki kongreyi kazandıran Mourinho hamlesinden vazgeçildi, yollar ayrıldı.

Fenerbahçe, 2 Haziran 2025’te José Mourinho ile anlaşmaya vardı. İlk sezonunda takım ligi ikinci sırada tamamladı, ancak performans bazı kesimlerden eleştiri aldı. İkinci sezon itibarıyla Mourinho, yönetimin istediği oyuncuları kadroya katmadığını ve kulübün yeterli bir transfer stratejisi izlemediğini dile getirdi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Benfica karşısında 1-0 mağlup olarak turnuvaya katılma şansını kaybetti. Bu gelişmelerin ardından yönetim, Ali Koç’a teknik direktörün görevine son verilmesi için baskı uygulamaya başladı. Sonuç olarak, 29 Ağustos 2025’te Mourinho ile yollar resmen ayrıldı.

Fenerbahçe, 9 Eylül 2025’te Domenico Tedesco’yu teknik direktör olarak açıkladı. İtalyan çalıştırıcıyla iki yıllık sözleşme imzalandı. Atama süreci, diğer adayların görüşleri alınmadan gerçekleştirildi. Tedesco, 11 Eylül’de takımın ilk antrenmanını yönetirken, 13 Eylül’de resmi imza töreni düzenlendi.

Kulüp başkanı Saran, Mourinho sonrası teknik direktör arayışındaki belirsizliğe değinmiş ve Conceição’yu gündeme getirmişti. Saran, Tedesco’nun göreve başlamasının ardından ise “Yeni teknik direktörümüzle el ele verip Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız” açıklamasını yaptı.

Hakan Bilal Kutlualp adaylıktan çekildi.

Fenerbahçe’de Ali Koç’a muhalif kesim, iki başkan adayının birleşmesi çağrısında bulundu. Sadettin Saran, bu çağrılara yanıt olarak “Aziz Bey’le görüşeceğim ama destek istemeyeceğim. Hakan Bilal Bey’e birleşme teklifi gönderdim, ancak tarafımıza herhangi bir geri dönüş olmadı” açıklamasını yaptı.

Kutlualp ise kamuoyunda birleşme beklentisi olduğunu belirterek, “İlk önceliğim Fenerbahçe’dir, başkanlık değil. Başkan olmak istiyorum ama her şey mübah değildir. Riskleri nasıl en aza indiririz, iş birliği nasıl olur oturup konuşacağız” ifadelerini kullandı.

16 Eylül’de Kutlualp, Saran lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu. Kararını kulübün geleceğini düşünerek aldığını belirten Kutlualp, kendi yönetimindeki isimlerin Saran listesinde yer almasının tamamen Saran’ın takdirine bağlı olduğunu söyledi. Saran, Kutlualp için “Camiamızdaki değişim ateşini yakan öncülerden biridir, kendisine ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.

Ali Koç ise TRT Spor yayınına katılarak Kutlualp’in çekilmesini yorumladı ve “Adaylıktan çekilmeyi biliyorduk. Kendisi 3 Temmuz’da tamamen camiamızın karşısında olmuştur” ifadelerini kullandı.

Mahmut Uslu, Ali Koç'a destek açıkladı, Saran'ı hedef aldı.

Ali Koç'a en sert eleştirileri getiren Mahmut Uslu, Sadettin Saran karşısında Ali Koç'a destek açıklaması yaptı. Uslu, 'Mevcut başkan verici, yani Fenerbahçe'ye veren bir insan. Hem cebinden veriyor, hem de ortak olduğu şirketlerin sponsorluklarını veriyor.

Fakat diğer kardeşimiz, arkadaşımız Fenerbahçeli olduğu için bunu söylüyorum. Alan bir insan, Fenerbahçe'den almaya geldiğini tahmin ediyorum.” açıklaması yaptı.

Seçime günler kala ortak yayın kararı alındı.

Fenerbahçe’de 21 Eylül Pazar günü yapılacak seçimli kongre öncesinde başkan adayları, üyelere yönelik kampanyalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Adaylar, cumartesi gününe kadar tüm hamlelerini ortaya koyacak. Seçim sürecinin en çok merak edilen anı ise Ali Koç ile Sadettin Saran’ın canlı yayını olacak.

Başkan adayları, kongre öncesi görüş ve projelerini FB TV üzerinden üyelerle paylaşacak. Yayının saati ise 19 Eylül Cuma günü açıklanacak.

