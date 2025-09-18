Fenerbahçe'de Olağanüstü Kongreye Günler Kala Neler Oluyor?
Fenerbahçe Spor Kulübü, başkanlık seçimleri için 21 Eylül 2025’te olağanüstü seçimli genel kurulunu gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli camianın merakla beklediği 91. Olağanüstü Kongre, kulübün mabedi Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda yapılacak.
Kongreye dair bugüne dek yaşananları sizin için derledik...
Ali Koç son olağan seçimde de Aziz Yıldırım'a karşı zafer kazandı.
Fenerbahçe Bağımsız Kongre Üyeleri Dayanışması bir çağrı ile Eylül 2024'te bir kampanya başlattı.
İmza kampanyasında Hakan Bilal Kutlualp öncülük etti.
Fenerbahçe kongre kararı aldı.
Aziz Yıldırım'a yakın isimlerden Mahmut Uslu başkan adaylığı için nabız yokladı.
İmza sayısı konusunda muhalefet ve yönetimden farklı açıklamalar geldi son sözü Divan Kurulu söyledi.
Fikstür çekildi, kongre tarihi belli oldu...
Sadettin Saran bu kez aday...
Sadettin Saran'ın adaylığı tartışmalı mı?
Bir önceki kongreyi kazandıran Mourinho hamlesinden vazgeçildi, yollar ayrıldı.
Hakan Bilal Kutlualp adaylıktan çekildi.
Mahmut Uslu, Ali Koç'a destek açıkladı, Saran'ı hedef aldı.
Seçime günler kala ortak yayın kararı alındı.
