Milli Takım Baş Antrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in En İyisi Seçildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.09.2025 - 00:45

Ergin Ataman, EuroBasket 2025’te sadece bir koç değil, adeta takımın ruhu gibiydi. Kenardaki hırsı, maçın gidişatını değiştiren hamleleri ve oyuncularına verdiği güvenle 12 Dev Adam’ı finale taşıdı. Yunanistan zaferinden sonra söylediği sözler milyonlara umut olurken, finalde kaybedilen kupa ise onun gözlerinde derin bir hüzne dönüştü. Ama yine de sahaya çıktığında sergilediği duruş, bu takımın geleceğine dair inancını herkese hissettirdi.

Üzüntüsü ekrana yansıdı.

Ergin Ataman’ın liderliğinde 12 Dev Adam EuroBasket 2025’i gümüş madalya ile bitirdi. Final boyunca kenardan oyuncularını sürekli motive etti, ama kupa elimizden kaydı. Maç sonunda Ataman’ın yüzünde derin bir hüzün vardı. Takımı teselli etmeye çalışırken kendi gözleri de doldu. 

Üzüntüsü TRT ekranlarına yansıyan Ergin Ataman hepimizi bir kez daha üzdü.

EuroBasket 2025'in en iyisi seçildi.

Ergin Ataman, EuroBasket 2025’te 12 Dev Adam’ı finale taşıyan isimdi. Hem saha kenarındaki hırsı hem de oyuncularına verdiği güvenle öne çıktı. Final kaybedilse de turnuvanın sonunda en iyi koç ödülüne layık görüldü.

EuroBasket 2025'teki En İyi Koç unvanı ile En İyi 5'te Türkiye damgası bir kez daha bizi gururlandırdı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
