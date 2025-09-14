Milli Takım Baş Antrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in En İyisi Seçildi
Ergin Ataman, EuroBasket 2025’te sadece bir koç değil, adeta takımın ruhu gibiydi. Kenardaki hırsı, maçın gidişatını değiştiren hamleleri ve oyuncularına verdiği güvenle 12 Dev Adam’ı finale taşıdı. Yunanistan zaferinden sonra söylediği sözler milyonlara umut olurken, finalde kaybedilen kupa ise onun gözlerinde derin bir hüzne dönüştü. Ama yine de sahaya çıktığında sergilediği duruş, bu takımın geleceğine dair inancını herkese hissettirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üzüntüsü ekrana yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
EuroBasket 2025'in en iyisi seçildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın