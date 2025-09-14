Milli Takım Baş Antrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in En İyisi Seçildi

Ergin Ataman’ın liderliğinde 12 Dev Adam EuroBasket 2025’i gümüş madalya ile bitirdi. Final boyunca kenardan oyuncularını sürekli motive etti, ama kupa elimizden kaydı. Maç sonunda Ataman’ın yüzünde derin bir hüzün vardı. Takımı teselli etmeye çalışırken kendi gözleri de doldu.

Üzüntüsü TRT ekranlarına yansıyan Ergin Ataman hepimizi bir kez daha üzdü.