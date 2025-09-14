12 Dev Adam Bir Kez Daha Tarih Yazarak Gümüş Madalyasını Aldı
EuroBasket 2025’te tarihi bir final oynayan 12 Dev Adam, Almanya’ya 88-83 yenilerek şampiyonluğun kapısından döndü. Türkiye, 24 yıl aradan sonra geldiği finali gümüş madalya ile noktaladı. Sahadaki mücadeleleriyle milyonları gururlandıran milli takım, alkışlarla turnuvayı tamamladı. Alperen Şengün ise en iyi beşe seçilerek gecenin ayrı bir gurur kaynağı oldu.
12 Dev Adam, EuroBasket'teki müthiş performansı gümüş madalya ile tamamladı.
Madalya töreninden o anlar:
