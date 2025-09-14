12 Dev Adam Bir Kez Daha Tarih Yazarak Gümüş Madalyasını Aldı

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’in en çok konuşulan ekiplerinden biri oldu. Grup aşamasında Letonya, Estonya, Portekiz, Çekya ve Sırbistan’ı teker teker devirip yoluna firesiz devam etti. Sonrasında İsveç’i geçtiler, çeyrekte Polonya’yı saf dışı bıraktılar ve yarı finalde Yunanistan’ı yenerek finale kadar geldiler.

Finalde rakip ev sahibi Almanya’ydı. Çok iyi direndik, çok da mücadele ettik ama maç 88-83 bitti ve şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Yine de gümüş madalya bizim oldu. Alperen Şengün turnuvanın en iyi beşine seçilerek ayrı bir gurur yaşattı, Cedi, Şehmuz, Ercan gibi isimler de performanslarıyla dikkat çekti. 24 yıl sonra gelen bu final, belki kupayı getirmedi ama Türk basketbolunun geleceğine dair büyük umut verdi.

Millilerimiz podyuma çıkarak gümüş madalyasını aldı. O anlarda buruk bir gurur yaşayan millilerin üzüntüsü kameralara da yansıdı.