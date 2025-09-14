onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
12 Dev Adam Bir Kez Daha Tarih Yazarak Gümüş Madalyasını Aldı

12 Dev Adam Bir Kez Daha Tarih Yazarak Gümüş Madalyasını Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2025 - 23:47

EuroBasket 2025’te tarihi bir final oynayan 12 Dev Adam, Almanya’ya 88-83 yenilerek şampiyonluğun kapısından döndü. Türkiye, 24 yıl aradan sonra geldiği finali gümüş madalya ile noktaladı. Sahadaki mücadeleleriyle milyonları gururlandıran milli takım, alkışlarla turnuvayı tamamladı. Alperen Şengün ise en iyi beşe seçilerek gecenin ayrı bir gurur kaynağı oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

12 Dev Adam, EuroBasket'teki müthiş performansı gümüş madalya ile tamamladı.

12 Dev Adam, EuroBasket'teki müthiş performansı gümüş madalya ile tamamladı.

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’in en çok konuşulan ekiplerinden biri oldu. Grup aşamasında Letonya, Estonya, Portekiz, Çekya ve Sırbistan’ı teker teker devirip yoluna firesiz devam etti. Sonrasında İsveç’i geçtiler, çeyrekte Polonya’yı saf dışı bıraktılar ve yarı finalde Yunanistan’ı yenerek finale kadar geldiler.

Finalde rakip ev sahibi Almanya’ydı. Çok iyi direndik, çok da mücadele ettik ama maç 88-83 bitti ve şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Yine de gümüş madalya bizim oldu. Alperen Şengün turnuvanın en iyi beşine seçilerek ayrı bir gurur yaşattı, Cedi, Şehmuz, Ercan gibi isimler de performanslarıyla dikkat çekti. 24 yıl sonra gelen bu final, belki kupayı getirmedi ama Türk basketbolunun geleceğine dair büyük umut verdi.

Millilerimiz podyuma çıkarak gümüş madalyasını aldı. O anlarda buruk bir gurur yaşayan millilerin üzüntüsü kameralara da yansıdı.

Madalya töreninden o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın