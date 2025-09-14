onedio
Haberler
Magazin
"Gurur Duyuyoruz": 24 Yıl Sonra Avrupa 2.'si Olan 12 Dev Adam'ın Final Maçına Ünlülerden Gelen Yorumlar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.09.2025 - 23:31

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaştı. Başabaş geçen müsabakanın galibi Almanya olurken, Türkiye 24 yıl sonra final heyecanını yaşadı, 12 Dev Adamımız da gümüş madalyayla turneden ayrıldı. Göğsümüzü kabartan milli takıma ünlülerden yorum gecikmedi!

A Milli Erkek Basketbol takımımız EuroBasket'te Avrupa ikincisi oldu.

Almanya'ya son anda kaybeden 12 Dev Adam, 24 yıl sonra yeniden final heyecanı yaşamamıza vesile oldu. Maç boyunca nefeslerimizi tuttuk, 12 Dev Adam, maçın her saniyesinde heyecanımızı tavanda tutmayı başardı. 

Birinci olamadık ama turnuvadan gümüş madalyayla ayrıldık ve 12 Dev Adamımız sayesinde koca bir özlem sona erdi. 

Son dünya şampiyonu karşısında gösterdiği başarıyla koltuklarımızı kabartan A Milli Basketbol takımımıza sosyal medyadan yorum yağarken, ünlü isimler de 'bizim çocukları' es geçmedi!

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş
twitter.com

Oğuzhan Uğur

Oğuzhan Uğur
twitter.com

Berna Laçin

Berna Laçin
twitter.com

Zeynep Beşerler

Zeynep Beşerler
twitter.com
Armağan Çağlayan

Armağan Çağlayan
twitter.com

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Mustafa Sandal

Mustafa Sandal
twitter.com

Harun Erdenay

Harun Erdenay
twitter.com

Yılmaz Özdil

Yılmaz Özdil
twitter.com
Erman Yaşar

Erman Yaşar
twitter.com

Hakan Altun

Hakan Altun
twitter.com

Hadise

Hadise

Ercan Taner

Ercan Taner
twitter.com

Merih Demiral

Merih Demiral
twitter.com
Müjde Uzman

Müjde Uzman
twitter.com

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü
twitter.com

Ceza

Ceza
twitter.com

Aynur Aydın

Aynur Aydın
twitter.com

Ece Seçkin

Ece Seçkin
twitter.com
Şoray Uzun

Şoray Uzun
twitter.com

