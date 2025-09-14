onedio
12 Dev Adam Final Maçında Almanya'ya Kaybederek Avrupa İkincisi Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2025 - 22:53

12 Dev Adam, final maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. EuroBasket'in iki namağlup takımının final maçında kıyasıya bir rekabet vardı. 

12 Dev Adam, 24 yıl sonra çıktığı finali taçlandırmak için büyük bir özveriyle mücadele etti. İlk iki periyotta kafa kafaya oyundan galip çıkan millilerimiz oldu.

Üçüncü ve dördüncü periyot da heyecan dolu geçti. Dördüncü periyotta hücumda basit hatalarla istediğimiz sayıları bulamadık. Almanya üst üste ekstra sayı bularak öne geçtiği maçı koparmayı başardı. 

Maçı Almanya 88-83 kazandı.

Finale yakışır mücadelede ilk iki periyotta kararlılığımızı gösterdik.

12 Dev Adam maça çok iyi başladı. Özellikle Cedi ile bulduğu üçlüklerle farkı açan millilerimiz Almanya'nın mola dönüşü serisine engel olamadı ve maç kafa kafaya geldi.

İlk periyot bu rüzgarla Almanya'nın 24-22 üstünlüğü ile geçildi.

Almanya ikinci periyotta da kaldığı yerden devam etti ancak benchten oyuna giren Alperen maçı tekrar dengeye ve lehimize getirdi. 24-16'lık periyot skoruyla toplamda 46-40 devreyi önde kapattık.

Devrede bizim adımıza en olumsuz durum şüphesiz Alperen'in üç faul alması oldu.

İstatistik kağıdında ise Alperen'den 15, Cedi'den 12, Larkin'den bulduğumuz 9 sayı var.

Bir önceki maçın yıldızı Ercan Osmani ise henüz sayı ile tanışamadı. Adem Bona'dan gelen 8 sayı ise bizi oyunun içinde tuttu.

Üçüncü periyotta ise maçta ağırlığımızı hissettirdik.

Zaman zaman farkı açsak da Almanya'dan gelen ekstra üçlüklere engel olamadık. Alperen'in ağırlığını koyduğu periyotta tek sayı farkla çeyreği önde kapattık.

67-66'nın ardından final çeyreğine gittik.

Final periyotu da nefes kesti...

Cedi Osman'ın sahne aldığı periyotta çeyreğe 72-66 ile başladık. 

Larkin ise asistleri ve savunmasıyla takımımızı taşıdı. 76-71'e gelen skorda Larkin'in iki kritik asisti vardı. 

Obst'un ekstra üçlüğü skoru 76-74'e getirdi. Hücumda üst üste hatalı tercihler yaparak Almanya'yı rahatlattık. 

Bu dakikalarda Ataman, oyuna Adem Bona'yı aldı. 

Bonga'nın sayıları Almanya'yı öne taşırken Kenan'dan ekstra bir üçlük geldi ve Wagner hücum faulüyle takımımızı ayağa kaldırdı. 

Karışılıklı sayılarla iki takım da maçı kendi lehine çevirmeyi başardı. 

Son hücumlardan boş döndük ev 18.7 saniye kala Almanya 86-83 öne geçti. 

8.3 saniye kala Almanya maçı 88-83'e getirdi. 

Maçı ne yazık ki 88-83 kaybettik.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
