12 Dev Adam Final Maçında Almanya'ya Kaybederek Avrupa İkincisi Oldu

12 Dev Adam maça çok iyi başladı. Özellikle Cedi ile bulduğu üçlüklerle farkı açan millilerimiz Almanya'nın mola dönüşü serisine engel olamadı ve maç kafa kafaya geldi.

İlk periyot bu rüzgarla Almanya'nın 24-22 üstünlüğü ile geçildi.

Almanya ikinci periyotta da kaldığı yerden devam etti ancak benchten oyuna giren Alperen maçı tekrar dengeye ve lehimize getirdi. 24-16'lık periyot skoruyla toplamda 46-40 devreyi önde kapattık.

Devrede bizim adımıza en olumsuz durum şüphesiz Alperen'in üç faul alması oldu.

İstatistik kağıdında ise Alperen'den 15, Cedi'den 12, Larkin'den bulduğumuz 9 sayı var.

Bir önceki maçın yıldızı Ercan Osmani ise henüz sayı ile tanışamadı. Adem Bona'dan gelen 8 sayı ise bizi oyunun içinde tuttu.