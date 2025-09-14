12 Dev Adam Final Maçında Almanya'ya Kaybederek Avrupa İkincisi Oldu
12 Dev Adam, final maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. EuroBasket'in iki namağlup takımının final maçında kıyasıya bir rekabet vardı.
12 Dev Adam, 24 yıl sonra çıktığı finali taçlandırmak için büyük bir özveriyle mücadele etti. İlk iki periyotta kafa kafaya oyundan galip çıkan millilerimiz oldu.
Üçüncü ve dördüncü periyot da heyecan dolu geçti. Dördüncü periyotta hücumda basit hatalarla istediğimiz sayıları bulamadık. Almanya üst üste ekstra sayı bularak öne geçtiği maçı koparmayı başardı.
Maçı Almanya 88-83 kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Finale yakışır mücadelede ilk iki periyotta kararlılığımızı gösterdik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üçüncü periyotta ise maçta ağırlığımızı hissettirdik.
Final periyotu da nefes kesti...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın