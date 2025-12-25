onedio
İlhan Helvacı Kimdir, Kaç Yaşında? İlhan Helvacı Neden Gözaltına Alındı?

İlhan Helvacı kimdir sorusu son günlerde kamuoyunda sıkça araştırılıyor. Hukuk alanında akademik çalışmaları ve avukatlık faaliyetleriyle tanınan İlhan Helvacı, uzun yıllardır üniversitelerde öğretim üyeliği yapıyor.

Helvacı’nın adı son olarak Futbolda Şike Kumpası soruşturması kapsamında gözaltına alındığı yönündeki haberlerle gündeme geldi.

İlhan Helvacı Kimdir?

İlhan Helvacı, 1983 yılında Galatasaray Lisesi’nden, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı.

2001 yılında Almanya’da Hamburg Max Planck Enstitüsü’nde mukayeseli hukuk araştırmaları yaptı. 2002 yılında doçent, 2008 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı’na profesör olarak atandı.

İlhan Helvacı Kaç Yaşında?

İlhan Helvacı’nın doğum yılına ilişkin kamuya açık net bir bilgi bulunmuyor.

İlhan Helvacı Nereli?

İlhan Helvacı’nın doğum yeri bilgisi kamuoyuyla paylaşılmış durumda değil.

İlhan Helvacı Neden Gözaltına Alındı?

İlhan Helvacı, Futbolda Şike Kumpası soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Son dakika bilgilerine göre soruşturma çerçevesinde dört kişi hakkında gözaltı kararı uygulandı. Gözaltına alınan isimler şu şekilde açıklandı:

  • Lütfi Arıboğan

  • Ahmet Gülüm

  • İlhan Helvacı

  • Ebru Köksal

Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği, gelişmelere dair resmî makamlar tarafından yapılacak açıklamaların beklendiği bildirildi.

