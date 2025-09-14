onedio
Avrupa İkincisiyiz! Heyecandan Kendimizi Kaybettiğimiz 12 Dev Adam'ın Final Maçına Gelen Duygusal Yorumlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2025 - 23:04

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaştı. Heyecan dolu ve başabaş geçen müsabakanın galibi son anda Almanya oldu. Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu maçın ardından binlerce sporsever 12 Dev Adam'a desteğini attığı tweetlerle gösterdi.

A Milli Erkek Basketbol takımımız EuroBasket'te Avrupa ikincisi oldu.

Almanya'ya son anda kaybeden 12 Dev Adam, tüm akşam heyecanımızı yüksek tuttu. Son dünya şampiyonu karşısında gösterdiği başarı sayesinde gururlandığımız A Milli Basketbol takımımıza sosyal medyadan yorum yağdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek açıklaması:

