Avrupa İkincisiyiz! Heyecandan Kendimizi Kaybettiğimiz 12 Dev Adam'ın Final Maçına Gelen Duygusal Yorumlar
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaştı. Heyecan dolu ve başabaş geçen müsabakanın galibi son anda Almanya oldu. Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu maçın ardından binlerce sporsever 12 Dev Adam'a desteğini attığı tweetlerle gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Milli Erkek Basketbol takımımız EuroBasket'te Avrupa ikincisi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek açıklaması:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın