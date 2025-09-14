onedio
CANLI: 12 Dev Adam Kupa İçin Almanya'yla Karşılaşıyor

Hakan Karakoca
14.09.2025 - 20:54

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025’te tarihi final için sahaya çıkıyor. Rakibimiz ise bizim gibi namaplup finale gelen Almanya

Sırbistan’ın da bulunduğu grupta beşte beş yaparak lider çıkan millilerimiz, ardından İsveç ve Polonya’yı mağlup etti. Yarı finalde Yunanistan’ı farklı geçerek finale adını yazdıran 12 Dev Adam, şimdi kupayı almak için parkeye çıkıyor.

2001’de oynadığımız finalin ardından tam 24 yıl sonra bir kez daha şampiyonluk için sahadayız!

TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak dev finalin tüm detaylarını ve canlı takibini buradan takip edebileceksiniz…

Şampiyonluk için sahadayız...

12 Dev Adam, Letonya, Estonya, Portekiz, Çekya, Sırbistan, İsveç, Polonya ve son olarak Yunanistan’ı mağlup ederek finale kadar geldi.

Almanya ise grup aşamasında zorlu rakipleri geçip, yarı finalde Finlandiya’yı 98-86 yenerek adını finale yazdırdı.

Artık sahne final: Türkiye ile Almanya EuroBasket 2025 şampiyonu olmak için karşı karşıya geliyor!

Türkiye - Almanya maçından canlı sonuçlar...

Maça Larkin, Şehmuz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Ercan Osmani ilk beşiyle çıkıyoruz.

Hakan Karakoca
