CANLI: 12 Dev Adam Kupa İçin Almanya'yla Karşılaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025’te tarihi final için sahaya çıkıyor. Rakibimiz ise bizim gibi namaplup finale gelen Almanya!

Sırbistan’ın da bulunduğu grupta beşte beş yaparak lider çıkan millilerimiz, ardından İsveç ve Polonya’yı mağlup etti. Yarı finalde Yunanistan’ı farklı geçerek finale adını yazdıran 12 Dev Adam, şimdi kupayı almak için parkeye çıkıyor.

2001’de oynadığımız finalin ardından tam 24 yıl sonra bir kez daha şampiyonluk için sahadayız!

TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak dev finalin tüm detaylarını ve canlı takibini buradan takip edebileceksiniz…