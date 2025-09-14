Biz İkincilikler Ülkesiyiz: Bu Yıl Milli Müsabakalarda Tam 4 Kez İkinci Olduk!
A Milli Erkek Basketbol Takımımız EuroBasket'te son dünya şampiyonu Almanya ile karşı karşıya geldi. Hızlı başladığımız maç daha sonra başabaş ilerledi ve ne yazık ki son dakika içinde maçı kaybettik, Avrupa ikincisi olduk. Bu büyük başarının ardından gurur duyduk ve fazlasıyla sevindik. Ancak bu yıl 4. kez ikinci olduğumuzu fark edince küçük bir isyan da gecikmedi.
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket'te Almanya karşısında harika mücadelesinin ardından maçı kaybetti.
Maçın heyecanını atlatmamızın ardından kısa bir süre sonra bunun ilk ikinciliğimiz olmadığını hatırladık.
