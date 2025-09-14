onedio
Biz İkincilikler Ülkesiyiz: Bu Yıl Milli Müsabakalarda Tam 4 Kez İkinci Olduk!

Biz İkincilikler Ülkesiyiz: Bu Yıl Milli Müsabakalarda Tam 4 Kez İkinci Olduk!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2025 - 23:36

A Milli Erkek Basketbol Takımımız EuroBasket'te son dünya şampiyonu Almanya ile karşı karşıya geldi. Hızlı başladığımız maç daha sonra başabaş ilerledi ve ne yazık ki son dakika içinde maçı kaybettik, Avrupa ikincisi olduk. Bu büyük başarının ardından gurur duyduk ve fazlasıyla sevindik. Ancak bu yıl 4. kez ikinci olduğumuzu fark edince küçük bir isyan da gecikmedi.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket'te Almanya karşısında harika mücadelesinin ardından maçı kaybetti.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket'te Almanya karşısında harika mücadelesinin ardından maçı kaybetti.

Maç boyu kıyasıya bir mücadele vardı ve son ana kadar kazanacağımızdan emindik. Bu kez olmadı. Yine gururlandık, Avrupa ikincisi olduk!

Maçın heyecanını atlatmamızın ardından kısa bir süre sonra bunun ilk ikinciliğimiz olmadığını hatırladık.

Maçın heyecanını atlatmamızın ardından kısa bir süre sonra bunun ilk ikinciliğimiz olmadığını hatırladık.

Bu yıl A Milli Erkek Basketbol, A Milli Voleybol, Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar'da ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazandık. Bu da 'Biz ikincilikler ülkesiyiz' yorumlarını beraberinde getirdi.

Biraz da astroloji...

twitter.com
twitter.com
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
