12 Dev Adam'dan Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in En İyi 5'ine Seçildi

Dört periyodun dördünde de iki takım kafa kafaya bir mücadeleyle harika bir maç izlettiler.

Millilerimiz çok yaklaştığı şampiyonluğa basit hatalar sonucu ulaşamadı ancak buraya kadar yaşattıkları gurur ve mutluluk çok başkaydı. Gelecek turnuvaların altyapısı olarak görülecek bu turnuvayı gümüş madalya ile kapattık.

Turnuvada millilerimiz adına fark yaratan isimlerden biri şüphesiz Alperen Şengün oldu.

Birçok maçı MVP tamamlayan Alperen altın madalyayı alamadığı için hayli üzgündü