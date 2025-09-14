onedio
12 Dev Adam'dan Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in En İyi 5'ine Seçildi

12 Dev Adam'dan Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in En İyi 5'ine Seçildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2025 - 23:16

EuroBasket 2025 finalinde Türkiye, Almanya’ya 88-83 mağlup oldu ve tarihi bir mücadeleyi ikincilikle tamamladı. 12 Dev Adam’ın ortaya koyduğu mücadele alkış alırken, turnuvanın yıldızlarından Alperen Şengün ise en iyi beşe seçilerek bireysel bir gurur yaşattı. Genç pivotun performansı finale kadar gelen takımımızda büyük etken oldu.

Heyecan dolu geceden mutsuz ayrılan taraf olduk.

Heyecan dolu geceden mutsuz ayrılan taraf olduk.

Dört periyodun dördünde de iki takım kafa kafaya bir mücadeleyle harika bir maç izlettiler. 

Millilerimiz çok yaklaştığı şampiyonluğa basit hatalar sonucu ulaşamadı ancak buraya kadar yaşattıkları gurur ve mutluluk çok başkaydı. Gelecek turnuvaların altyapısı olarak görülecek bu turnuvayı gümüş madalya ile kapattık.

Turnuvada millilerimiz adına fark yaratan isimlerden biri şüphesiz Alperen Şengün oldu.

Birçok maçı MVP tamamlayan Alperen altın madalyayı alamadığı için hayli üzgündü

Alperen, gümüş madalya alan takımızın önemli bir parçası olarak buruk bir gurur yaşadı.

Alperen, gümüş madalya alan takımızın önemli bir parçası olarak buruk bir gurur yaşadı.

Turnuva sonunda açıklanan turnuvanın en iyi beşine milli yıldızımız Alperen Şengün de seçildi. 

Almanya'dan Wagner ve Schröder'in yanında Slovenya'dan Luka Doncic, Yunanistan'dan da Giannis Antetokounmpo en iyi beşe seçildi. Ödülünü alan Alperen'in üzüntüsü ise kameralara yansıdı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
