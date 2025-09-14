12 Dev Adam'dan Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in En İyi 5'ine Seçildi
EuroBasket 2025 finalinde Türkiye, Almanya’ya 88-83 mağlup oldu ve tarihi bir mücadeleyi ikincilikle tamamladı. 12 Dev Adam’ın ortaya koyduğu mücadele alkış alırken, turnuvanın yıldızlarından Alperen Şengün ise en iyi beşe seçilerek bireysel bir gurur yaşattı. Genç pivotun performansı finale kadar gelen takımımızda büyük etken oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Heyecan dolu geceden mutsuz ayrılan taraf olduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alperen, gümüş madalya alan takımızın önemli bir parçası olarak buruk bir gurur yaşadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın