12 Dev Adam'ın Yıldızı Alperen Şengün İçin Ezhel'den Sonra Sehabe de Şarkı Yaptı

Ağlama lütfen hiç parkede

Sizle denk değiliz, farkı fark et hep

Alpi fake atar, bir fake daha atar

Annenden çok gönderir seni markete

Rakip kim, ne bileyim, önemli mi değil

Bize deplasman bile Giresun bebeğim

Triple double baba, neymiş her gün

Baby Jokic değil, Daddy Şengün

Umut güzel, deliği bir yoklar

Beyin travman yediğin bloktan

Dikkat et, tutmaz lan iddiaların

Pota altı roket baby Alp Dağları!

Ben tek, siz hepiniz gelin

Hepiniz bir olsa bile beni yenemezsiniz

2 footwork, 3 fake, hall of fame post up

Bedava yaparsın denemesini

Hakeem Olajuwon x Harry Potter

Şengün bağımlısıdır her pota

İsteyen Doncic’e katılabilir

Alpi zıplatır Jokic’in atına binip

Rakip koç yazık, hep sürekli kalbi atar

Sürekli double yaptır ya da git timeout al

Sizi para oynatır, bizi oyun hırsı

Bu kalpte ay yıldız var, bayılırsın

Okur, Hido, Cedi, Kutluay

16 yaş Ömer Kutluay

Alperen gururu ülkeye dar

Senin arkanda her zaman Türkiye var!

Ben tek, siz hepiniz gelin

Hepiniz bir olsa bile beni yenemezsiniz

2 footwork, 3 fake, hall of fame post up

Bedava yaparsın denemesini