12 Dev Adam'ın Yıldızı Alperen Şengün İçin Ezhel'den Sonra Sehabe de Şarkı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2025 - 19:27

Alperen Şengün için geçtiğimiz yıllarda Ezhel’in bir şarkı yapması çok konuşulmuştu. Şimdi de benzer bir sürpriz geldi. Rapçi Sehabe, milli basketbolcu için yeni bir parça yazdı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan şarkı, Alperen'in saha içi hareketleriyle ilgili harika benzetmeler yapıyor.

İlk olarak Ezhel, Alpi isimli bir şarkıyla basketbolcuyu anmıştı.

Bir süre önce Ezhel, Alperen Şengün için özel bir şarkı yapmış ve bu da sosyal medyada epey ses getirmişti. Hem sözleri hem de ritmiyle genç basketbolcunun yükselişini anlatan parça, taraftarlar arasında çok paylaşılmıştı. Hatta Alperen'in All Star seçilmesinin ardından tekrar gündem olan şarkı Alperen'e de sorulmuştu. 

İşte o şarkıdan bir bölüm:

'Şenlik bize her gün

Uçtuk roket gibi üzerinden Şengün (get money, şenlik)

Alperen gibi tepenize slam dunk (şenlik)

2002'den beri eve servis'

Alperen'e bir yeni şarkı da rapçi Sehabe'den geldi.

Rapçi Sehabe'nin Alperen Şengün adını verdiği şarkıda Alperen'in saha içi gücüne odaklanarak net bir saygı duruşu var. 

Şarkıda 'Alpi fake atar, bir fake daha atar

Annenden çok gönderir seni markete' sözleri dikkat çekti.

Şarkının sözleri şu şekilde:

Ağlama lütfen hiç parkede

Sizle denk değiliz, farkı fark et hep

Alpi fake atar, bir fake daha atar

Annenden çok gönderir seni markete

Rakip kim, ne bileyim, önemli mi değil

Bize deplasman bile Giresun bebeğim

Triple double baba, neymiş her gün

Baby Jokic değil, Daddy Şengün

Umut güzel, deliği bir yoklar

Beyin travman yediğin bloktan

Dikkat et, tutmaz lan iddiaların

Pota altı roket baby Alp Dağları!

Ben tek, siz hepiniz gelin

Hepiniz bir olsa bile beni yenemezsiniz

2 footwork, 3 fake, hall of fame post up

Bedava yaparsın denemesini

Hakeem Olajuwon x Harry Potter

Şengün bağımlısıdır her pota

İsteyen Doncic’e katılabilir

Alpi zıplatır Jokic’in atına binip

Rakip koç yazık, hep sürekli kalbi atar

Sürekli double yaptır ya da git timeout al

Sizi para oynatır, bizi oyun hırsı

Bu kalpte ay yıldız var, bayılırsın

Okur, Hido, Cedi, Kutluay

16 yaş Ömer Kutluay

Alperen gururu ülkeye dar

Senin arkanda her zaman Türkiye var!

Ben tek, siz hepiniz gelin

Hepiniz bir olsa bile beni yenemezsiniz

2 footwork, 3 fake, hall of fame post up

Bedava yaparsın denemesini

Şarkıyı buradan dinleyebilirsiniz:

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
