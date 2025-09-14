12 Dev Adam'ın Yıldızı Alperen Şengün İçin Ezhel'den Sonra Sehabe de Şarkı Yaptı
Alperen Şengün için geçtiğimiz yıllarda Ezhel’in bir şarkı yapması çok konuşulmuştu. Şimdi de benzer bir sürpriz geldi. Rapçi Sehabe, milli basketbolcu için yeni bir parça yazdı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan şarkı, Alperen'in saha içi hareketleriyle ilgili harika benzetmeler yapıyor.
İlk olarak Ezhel, Alpi isimli bir şarkıyla basketbolcuyu anmıştı.
Alperen'e bir yeni şarkı da rapçi Sehabe'den geldi.
Şarkının sözleri şu şekilde:
Şarkıyı buradan dinleyebilirsiniz:
