12 Dev Adam'ın Almanya ile Oynayacağı Final Maçı İçin Artık Dakikaları Sayıyoruz

Hakan Karakoca
14.09.2025 - 18:59

A Milli Basketbol Takımı yıllar sonra EuroBasket’te finale çıkmayı başardı. Zorlu maçların ardından gelen bu başarı hem taraftarı hem de tüm ülkeyi heyecanlandırdı. Şimdi herkes pazar günü oynanacak finali bekliyor, rakip güçlü ama inanç daha da güçlü. Kısacası 12 Dev Adam sahneye çıkıyor ve gözler tamamen onlarda.

Sosyal medyada ise maç saati sabırsızlıkla bekleniyor. 'Kaç dakika kaldı?' tweetleriyle dolu sosyal medyada taraftarlar zafer için dakika sayıyor.

Sosyal medyada sabırsızlık had safhada...

Sosyal medyada sabırsızlık had safhada...

A Milli Takım, EuroBasket’te finale yükseldi ve artık herkes maç saatini bekliyor. Rakip Almanya, yani turnuvanın en formda ekiplerinden biri. Yunanistan’ı farklı yenip moral depolayan 12 Dev Adam, finale de aynı enerjiyle çıkmak istiyor. Seyircinin ilgisi büyük, sosyal medyada bile geri sayım başlamış durumda. Kısacası iş artık tek bir maça kaldı... Hedef kupa! Hedef için sosyal medya sabırsızlıkla bekliyor.

