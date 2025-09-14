12 Dev Adam'ın Almanya ile Oynayacağı Final Maçı İçin Artık Dakikaları Sayıyoruz

A Milli Basketbol Takımı yıllar sonra EuroBasket’te finale çıkmayı başardı. Zorlu maçların ardından gelen bu başarı hem taraftarı hem de tüm ülkeyi heyecanlandırdı. Şimdi herkes pazar günü oynanacak finali bekliyor, rakip güçlü ama inanç daha da güçlü. Kısacası 12 Dev Adam sahneye çıkıyor ve gözler tamamen onlarda.

Sosyal medyada ise maç saati sabırsızlıkla bekleniyor. 'Kaç dakika kaldı?' tweetleriyle dolu sosyal medyada taraftarlar zafer için dakika sayıyor.