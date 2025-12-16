Mehmet Akif Ersoy'dan İlginç Karar: Avukatlarını Azletti, Yeni Avukatla Anlaştı
Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un savunmasını üstlenen 3 avukatla yollarını ayırdığı ve bugün cezaevinde görüştüğü Hüseyin Kaya ile avukatı olmak üzere anlaştığı öğrenildi. Kaya, daha önce kamuoyunda Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatlığını yapmasıyla biliniyordu.
Kaynak: Halk TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni olan Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmış ve kanaldaki görevine son verilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni avukatı ise bir dönem Polat çiftini de savunan Hüseyin Kaya oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın