onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mehmet Akif Ersoy'dan İlginç Karar: Avukatlarını Azletti, Yeni Avukatla Anlaştı

Mehmet Akif Ersoy'dan İlginç Karar: Avukatlarını Azletti, Yeni Avukatla Anlaştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.12.2025 - 21:04

Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un savunmasını üstlenen 3 avukatla yollarını ayırdığı ve bugün cezaevinde görüştüğü Hüseyin Kaya ile avukatı olmak üzere anlaştığı öğrenildi. Kaya, daha önce kamuoyunda Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatlığını yapmasıyla biliniyordu.

Kaynak: Halk TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni olan Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmış ve kanaldaki görevine son verilmişti.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni olan Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmış ve kanaldaki görevine son verilmişti.

Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasını talep eden savcılık, suçlamalar için şu ifadeleri kullanmıştı:

Şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, Mehmet Akif Ersoy’un çevresindeki kişilerle kadınları ilişkiye sokarak bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat elde ettiği tespit edilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy, savunmasını üstlenen 3 avukatıyla yollarını ayırdı.

Yeni avukatı ise bir dönem Polat çiftini de savunan Hüseyin Kaya oldu.

Yeni avukatı ise bir dönem Polat çiftini de savunan Hüseyin Kaya oldu.

Halk TV’de yer alan habere göre, Mehmet Akif Ersoy bugün tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde avukat Hüseyin Kaya ile bir görüşme gerçekleştirdi ve dosyanın akıbeti konuşuldu.

Ceza hukuku alanında görev yapan Hüseyin Kaya’nın, kamuoyunda yakından takip edilen çeşitli dava ve soruşturmalarda yer aldığı, görüşmenin ardından önümüzdeki günlerde sürece ilişkin açıklama yapmasının beklendiği bildirildi.

Öte yandan avukat Hüseyin Kaya, bir dönem Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatlığını da üstlenmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın