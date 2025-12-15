Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un Babasından Oğluna Hz. Yusuf Benzetmesi: "O Hücreden Güçlenerek Çıkacak"
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanmıştı. İfadesinde hiçbir zaman uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Ersoy’un uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Mehmet Akif Ersoy’un babası Nadir Ersoy, Oda TV’ye yaptığı açıklamada oğlu için, “Hz. Yusuf peygamber gibi güçlenerek çıkacak o kuyudan” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Oda TV
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının yankıları sürüyor.
“O hücreden güçlenerek çıkacak”
Baba Nadir Ersoy'un açıklamaları
