Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un Babasından Oğluna Hz. Yusuf Benzetmesi: "O Hücreden Güçlenerek Çıkacak"

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un Babasından Oğluna Hz. Yusuf Benzetmesi: "O Hücreden Güçlenerek Çıkacak"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
15.12.2025 - 21:15

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanmıştı. İfadesinde hiçbir zaman uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Ersoy’un uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Mehmet Akif Ersoy’un babası Nadir Ersoy, Oda TV’ye yaptığı açıklamada oğlu için, “Hz. Yusuf peygamber gibi güçlenerek çıkacak o kuyudan” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Oda TV

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının yankıları sürüyor.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının yankıları sürüyor.

Savcılık, “Şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, Mehmet Akif Ersoy’un çevresindeki kişilerle kadınları ilişkiye sokarak bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat elde ettiği” suçlamalarında bulunmuştu.

Mehmet Akif Ersoy’un babası Nadir Ersoy, oğlu için açıklamalarda bulundu.

“O hücreden güçlenerek çıkacak”

“O hücreden güçlenerek çıkacak”

Üsküdar’da Gazze için düzenlenen eyleme katılan Nadir Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Bizi yoktan var eden, hastayken iyileştiren, diriyken öldüren, ölüyken dirilten ve bizi bağışlayacak tek güç Allah’tır. Bir takım siyonist lobiler Allah’ın nurunu elleriyle, dilleriyle söndürmek istiyorlar. Güneş balçıkla sıvanmaz. Onlar umduklarını bulamayacaklar. Benim oğlum o girdiği hücreden Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak. Onun masumiyetine inanıyorum.”

Baba Nadir Ersoy'un açıklamaları

