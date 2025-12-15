Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un Babasından Oğluna Hz. Yusuf Benzetmesi: "O Hücreden Güçlenerek Çıkacak"

Üsküdar’da Gazze için düzenlenen eyleme katılan Nadir Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Bizi yoktan var eden, hastayken iyileştiren, diriyken öldüren, ölüyken dirilten ve bizi bağışlayacak tek güç Allah’tır. Bir takım siyonist lobiler Allah’ın nurunu elleriyle, dilleriyle söndürmek istiyorlar. Güneş balçıkla sıvanmaz. Onlar umduklarını bulamayacaklar. Benim oğlum o girdiği hücreden Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak. Onun masumiyetine inanıyorum.”