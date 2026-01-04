onedio
Survivor'daki Aşk İddiasından Haftanın En Çok İzlenen Kanalındaki Değişikliğe TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.01.2026 - 23:55

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

4 Ocak Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Recep İvedik 2 televizyon ekranlarında yayınlandı.

Dizinin pek çok sahnesi kesilirken, şaşırtıcı bir sahnede sansür uygulandı. Bu sahne, ilk kez sansür uygulanan sahne oldu.

Detaylar:

2. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'i kaç kişinin izlediği ortaya çıktı.

31 Aralık reytinglerine damga vuran programı kaç kişinin izlediği merak ediliyordu. Program, en yakın rakibine neredeyse 2,5 kat fark attı.

Detaylar:

3. Survivor 2026'da iki yarışmacının daha önceden sevgili olduğu iddia edildi.

Survivor 2026'nın sevilen iki yarışmasının daha önce aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin Instagram'da fotoğrafları bulundu.

Detaylar:

4. Dizilerin yayınlanmamasının ardından haftanın en çok izlenen kanalı değişti.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir rekabeti Kanal D ve TRT 1 arasında da bir rekabet oluşmasına neden olmuştu. Bu hafta zirvenin adı değişti.

Detaylar:

5. Survivor'da kaos dolu bir gece yaşandı.

Hem Gönüllüler hem Ünlüler takımında adada kavga çıktı. Tartışmaların büyümesiyle birbirinin üstüne yürüyenler oldu.

Detaylar:

6. Meryem Uzerli'nin dublörü, nasıl dublör olduğunu açıkladı.

Antalya’da yaşayan yabancı kadın, Muhteşem Yüzyıl'ın Meryem Uzerli’nin bazı sahnelerinde dublör olarak yer aldığını açıkladı. Diziye nasıl dahil olduğunu anlattı.

Detaylar:

7. 3 Ocak reyting sonuçları belli oldu.

Dizilerin iptal edilmesi yarışma programlarının işine yaradı. 3 Ocak'ın en çok izlenen programı belli oldu.

Detaylar:

