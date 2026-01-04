onedio
Eşi Karşı Çıktı Ama Vazgeçmedi: Meryem Uzerli'nin Dublörü Olma Hikayesini Anlattı

Gülistan Başköy
04.01.2026 - 14:35

Antalya’da yaşayan yabancı bir kadın sosyal medyada paylaştığı videoyla gündeme geldi. Bir dönem ekranlara damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Uzerli’nin dublörü olduğunu açıklayan kadın 'Sıradan bir ev hanımıyken bir anda Meryem Uzerli’nin dublörü oldum” sözleriyle sürecini anlattı.

Başrollerini Meryem Uzerli ve Halit Ergenç’in paylaştığı, bir dönemin efsane dizisi Muhteşem Yüzyıl, yıllar sonra bu kez kamera arkasından gelen sürpriz bir videoyla gündemde.

Antalya’da yaşayan yabancı kadın, dizide Meryem Uzerli’nin bazı sahnelerinde dublör olarak yer aldığını açıkladı. Her şeyin Antalya’daki bir ajansın aldığı telefonla başladığını söyledi. Ajansın, Slav görünümlü, oyuncuyla benzer ölçülere sahip birini aradığını belirterek, 'Antalya’da böyle çok insan var diye düşünüyordum ama şans bana güldü” dedi. Hayatının o telefonla tamamen değiştiğini anlatan kadın, asıl zor kısmın ise ailesiyle yaşadığı süreç olduğunu vurguladı.

Eşinin bu işe kesinlikle karşı çıktığını söyleyen kadın, buna rağmen hayallerinden vazgeçmediğini şu sözlerle anlattı:

'Dinlemedim. Çünkü hayallerine ihanet edenlerden değilim. Çekimlere gittim.'

