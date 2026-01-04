Eşi Karşı Çıktı Ama Vazgeçmedi: Meryem Uzerli’nin Dublörü Olma Hikayesini Anlattı

Antalya’da yaşayan yabancı kadın, dizide Meryem Uzerli’nin bazı sahnelerinde dublör olarak yer aldığını açıkladı. Her şeyin Antalya’daki bir ajansın aldığı telefonla başladığını söyledi. Ajansın, Slav görünümlü, oyuncuyla benzer ölçülere sahip birini aradığını belirterek, 'Antalya’da böyle çok insan var diye düşünüyordum ama şans bana güldü” dedi. Hayatının o telefonla tamamen değiştiğini anlatan kadın, asıl zor kısmın ise ailesiyle yaşadığı süreç olduğunu vurguladı.

Eşinin bu işe kesinlikle karşı çıktığını söyleyen kadın, buna rağmen hayallerinden vazgeçmediğini şu sözlerle anlattı:

'Dinlemedim. Çünkü hayallerine ihanet edenlerden değilim. Çekimlere gittim.'