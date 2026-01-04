Eşi Karşı Çıktı Ama Vazgeçmedi: Meryem Uzerli’nin Dublörü Olma Hikayesini Anlattı

Antalya’da yaşayan yabancı bir kadın sosyal medyada paylaştığı videoyla gündeme geldi. Bir dönem ekranlara damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Uzerli’nin dublörü olduğunu açıklayan kadın 'Sıradan bir ev hanımıyken bir anda Meryem Uzerli’nin dublörü oldum” sözleriyle sürecini anlattı.
Başrollerini Meryem Uzerli ve Halit Ergenç’in paylaştığı, bir dönemin efsane dizisi Muhteşem Yüzyıl, yıllar sonra bu kez kamera arkasından gelen sürpriz bir videoyla gündemde.
