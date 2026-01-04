onedio
Televizyonda Yayınlanan Recep İvedik 2'ye Garip Sansür: Bir Sahne İlk Kez 'Bip'lendi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.01.2026 - 23:28

Recep İvedik serisinin ikinci filmi NOW TV ekranlarında yayınlandı. Filmden pek çok sahne kesilirken biplenen bir sahnesi dikkat çekti. Recep İvedik'in yoga sahnesinde gaz çıkardığı sahneye sansür uygulandı. Bu sahne, sansürlenen ilk gaz çıkarma sahnesi oldu.

2009 yılında izleyici karşısına çıkan Recep İvedik 2 filmi NOW TV'de bir kez daha izleyici karşısına çıktı.

Ancak film o kadar kesildi ki pek çok sahne ekrana yansıtılmadı. İzlenme rekorları kıran filmi ikinci ya da daha çok kez izleyenler kesilen sahnelere bir hayli şaşırdı.

Recep İvedik 2'deki yoga sahnesi biplendi.

Yoga sahnesinde gaz çıkaran Recep İvedik'in bu sahnedeki sesi biplendi. Sansüre uğrayan sahne, tv ekranlarında ilk kez biplenen gaz çıkarma sahnesi oldu. İzleyicilerin gözünden bu detay kaçmadı.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
