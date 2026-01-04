Diziler Birer Birer İptal Edildi, Kanal D ve TRT 1 Zirveden Düştü: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Kanal D ya da TRT 1 bu hafta zirvede yer alamadı. Dizilerin yeni bölümlerinin iptal edildiği haftada, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel ve Survivor 2026'nın etkisiyle birinci TV8 oldu. Reyting uzmanı, X hesabından şu açıklamayı yaptı: 'Dizilerin yılbaşı arasına girmesiyle haftayı 7 diziyle tamamlıyoruz. O Ses ve Survivor etkisiyle TV8 yeniden lider. Cuma ve cumartesi Other Channels reytingi, geçen haftaya göre 5 puan yükseldi; dizi ve lig maçlarının yokluğunda haber kanallarına olan ilgi artmış görünüyor.'