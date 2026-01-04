onedio
Diziler Birer Birer İptal Edildi, Kanal D ve TRT 1 Zirveden Düştü: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.01.2026 - 18:40

2025-2026 sezonunda reyting zirvesinde kıyasıya mücadele sürerken, Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir rekabeti TRT 1 ve Kanal D'nin en çok izlenen kanal olma mücadelesine damga vurdu. TRT 1 ve Kanal D arasında süren zirve mücadelesine bu hafta bambaşka bir kanal dahil oldu. Reyting uzmanı açıkladı, zirvenin sahibi değişti.

2025-2026 sezonunda reyting zirvesine damgasını vuran diziler Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir oldu.

Sezonun ilk yarısında Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir arasındaki kıyasıya mücadele sürerken, iki dizi arasındaki rekabet TRT 1 ve Kanal D arasındaki zirve yarışını daha görünür kılmıştı.

Reyting uzmanı, 28 Aralık 2025-3 Aralık 2026 haftasında reytingleri değerlendirdi. Zirvenin sahibi olan kanal değişti!

Kanal D ya da TRT 1 bu hafta zirvede yer alamadı. Dizilerin yeni bölümlerinin iptal edildiği haftada, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel ve Survivor 2026'nın etkisiyle birinci TV8 oldu. Reyting uzmanı, X hesabından şu açıklamayı yaptı: 'Dizilerin yılbaşı arasına girmesiyle haftayı 7 diziyle tamamlıyoruz. O Ses ve Survivor etkisiyle TV8 yeniden lider. Cuma ve cumartesi Other Channels reytingi, geçen haftaya göre 5 puan yükseldi; dizi ve lig maçlarının yokluğunda haber kanallarına olan ilgi artmış görünüyor.'

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
