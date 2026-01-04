onedio
Reytinglere Damga Vurmuştu: 31 Aralık'ta O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'i Kaç Kişi İzledi?

Reytinglere Damga Vurmuştu: 31 Aralık'ta O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'i Kaç Kişi İzledi?

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.01.2026 - 22:52

31 Aralık reyting sonuçlarına O Ses Türkiye Yılbaşı programı damga vurmuştu. Kim Milyoner Olmak İster, İbo Show, Lingo Türkiye gibi rakiplerine fark atan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı zirvedeki yerini almıştı. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programını kaç kişinin izlediği belli oldu.

Kaynak: Sina Koloğlu - Oda TV

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı 31 Aralık yılbaşı gecesinin reytinglerini uçurmayı başardı.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı 31 Aralık yılbaşı gecesinin reytinglerini uçurmayı başardı.

Kim Milyoner Olmak İster, İbo Show, Lingo Türkiye gibi rakiplerine fark atan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Hadise, Murat Boz, Gupse Özay ve Giray Altınok'un jüri üyeliğinde birbirinden ünlü isimlerin performansları yayınlandı. Program, her yıl olduğu gibi bu yıl da reyting zirvesine yerleşmeyi başardı.

Ava Yaman sahne aldığı sırada O Ses Türkiye'nin reytingleri iki katına çıkmıştı. Programı kaç kişinin izlediği ortaya çıktı.

Ava Yaman sahne aldığı sırada O Ses Türkiye'nin reytingleri iki katına çıkmıştı. Programı kaç kişinin izlediği ortaya çıktı.

Oda TV'den Sina Koloğlu'nun yaptığı habere göre, yılbaşı gecesine damga vuran O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlendi. En yakın rakibi olan İbo Show’u izleyen kişi sayısı yaklaşık 3 milyon kişiydi. Yani O Ses Türkiye, en yakın rakibinin 2 katından fazla izlenmeyi başardı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
