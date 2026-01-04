Reytinglere Damga Vurmuştu: 31 Aralık'ta O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'i Kaç Kişi İzledi?
31 Aralık reyting sonuçlarına O Ses Türkiye Yılbaşı programı damga vurmuştu. Kim Milyoner Olmak İster, İbo Show, Lingo Türkiye gibi rakiplerine fark atan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı zirvedeki yerini almıştı. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programını kaç kişinin izlediği belli oldu.
Kaynak: Sina Koloğlu - Oda TV
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı 31 Aralık yılbaşı gecesinin reytinglerini uçurmayı başardı.
Ava Yaman sahne aldığı sırada O Ses Türkiye'nin reytingleri iki katına çıkmıştı. Programı kaç kişinin izlediği ortaya çıktı.
