Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Mizahın zirvesi yine bildiğimiz yerde, X’te yaşanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da diziler, programlar ve canlı yayın kazaları mizahşörlerin elinden kurtulamadı. Gözünden hiçbir detay kaçmayan kullanıcılar; en dramatik dizi sahnelerinden absürt yarışma anlarına kadar her şeyi masaya yatırdı. İşte haftanın stresini tek seferde silecek o kahkaha dolu tespitler!
1. Bir 5 dakika güldüm 10 dakika filan
2. Voleybol tayfa online
3. Tövbeee
4. Mecburen en baştan Hatırla Sevgili izleyeceğiz
5. Bizim reel ve rol ayırt edemeyiş
6. Bu ne ya geçen yılın aynısı!
7. Böyle geçirmeyen var mı?
8. Maskara markanızı öğrenebilir miyiz?
9. Ya da "EFKARUM KARA BULUT KARŞİ DAĞİ AŞACAK"
10. İdeali bu gibi sanki
11. 😂
12. Çok rahat bir kere
13. O yaş asla geçmez!
14. Yok canım bu kadar da değildiriz
15. Haftaya görüşmek üzere HAVA ÇOK SOĞUK
