Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.01.2026 - 19:17

Mizahın zirvesi yine bildiğimiz yerde, X’te yaşanıyor.  Her hafta olduğu gibi bu hafta da diziler, programlar ve canlı yayın kazaları mizahşörlerin elinden kurtulamadı. Gözünden hiçbir detay kaçmayan kullanıcılar; en dramatik dizi sahnelerinden absürt yarışma anlarına kadar her şeyi masaya yatırdı. İşte haftanın stresini tek seferde silecek o kahkaha dolu tespitler!

1. Bir 5 dakika güldüm 10 dakika filan

2. Voleybol tayfa online

3. Tövbeee

4. Mecburen en baştan Hatırla Sevgili izleyeceğiz

5. Bizim reel ve rol ayırt edemeyiş

6. Bu ne ya geçen yılın aynısı!

7. Böyle geçirmeyen var mı?

8. Maskara markanızı öğrenebilir miyiz?

9. Ya da "EFKARUM KARA BULUT KARŞİ DAĞİ AŞACAK"

10. İdeali bu gibi sanki

11. 😂

12. Çok rahat bir kere

13. O yaş asla geçmez!

14. Yok canım bu kadar da değildiriz

15. Haftaya görüşmek üzere HAVA ÇOK SOĞUK

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
