Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Mizahın zirvesi yine bildiğimiz yerde, X’te yaşanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da diziler, programlar ve canlı yayın kazaları mizahşörlerin elinden kurtulamadı. Gözünden hiçbir detay kaçmayan kullanıcılar; en dramatik dizi sahnelerinden absürt yarışma anlarına kadar her şeyi masaya yatırdı. İşte haftanın stresini tek seferde silecek o kahkaha dolu tespitler!