Türkiye ve Yunanistan Arasında Maç Sonunda Paylaşım Krizi Yaşandı
Yunanistan ile Türkiye arasında oynanan yarı final sonrası sosyal medyada yapılan bir paylaşım tartışma yarattı. Konu kısa sürede gündeme otururken, Ergin Ataman’dan açıklamalar geldi.
Gecenin fotoğrafı olarak görülen fotoğrafı Yunanistan FIBA'ya şikayet etti.
Gecenin fotoğrafı, kısa sürede gecenin krizi oldu.
"Merhamet yok"
Ergin Ataman'dan da fotoğrafla ilgili açıklama geldi. Ataman paylaşımı yapan kişinin takımdan ayrıldığını açıkladı.
