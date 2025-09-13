Türkiye ve Yunanistan Arasında Maç Sonunda Paylaşım Krizi Yaşandı

Silinen paylaşımla ilgili Ergin Ataman, 'Bu paylaşımı yapan kişi gece 2 gibi kimseden habersiz yapmış. Belki yoğun bir duygu ile hareket ediyordu. Federasyon, paylaşımı gördükten sonra gerekli tutumu sergiledi.

O kişi şu an bizimle birlikte değil, Türkiye’ye geri döndü. Paylaşım da hemen kaldırıldı. Ben de bu paylaşımı doğru bulmuyorum.'