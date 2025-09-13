onedio
Türkiye ve Yunanistan Arasında Maç Sonunda Paylaşım Krizi Yaşandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2025 - 22:09

Yunanistan ile Türkiye arasında oynanan yarı final sonrası sosyal medyada yapılan bir paylaşım tartışma yarattı. Konu kısa sürede gündeme otururken, Ergin Ataman’dan açıklamalar geldi.

Gecenin fotoğrafı olarak görülen fotoğrafı Yunanistan FIBA'ya şikayet etti.

Gecenin fotoğrafı, kısa sürede gecenin krizi oldu.

Cedi Osman'ın potaya asıldığı anlarda Giannis Antetokounmpo'nun basın mensuplarına verdiği poz maç sonunda oluşan skorla bir anda gecenin fotoğrafı haline geldi. 

Defalarca paylaşılan fotoğrafı gece 02.00 sularında federasyonun sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

"Merhamet yok"

Bu fotoğrafa sosyal medya ekibi 'Merhamet Yok' anlamına gelen 'No Mercy' sözü yazıldı. Bu fotoğrafı kısa sürede Yunanistan, FIBA'ya şikayet etti. 

TBF ise şikayet üzerine paylaşımın bilgileri dışında yapıldığını söyledi. Kısa süre sonra da paylaşım silindi.

Ergin Ataman'dan da fotoğrafla ilgili açıklama geldi. Ataman paylaşımı yapan kişinin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Silinen paylaşımla ilgili Ergin Ataman, 'Bu paylaşımı yapan kişi gece 2 gibi kimseden habersiz yapmış. Belki yoğun bir duygu ile hareket ediyordu. Federasyon, paylaşımı gördükten sonra gerekli tutumu sergiledi.

O kişi şu an bizimle birlikte değil, Türkiye’ye geri döndü. Paylaşım da hemen kaldırıldı. Ben de bu paylaşımı doğru bulmuyorum.'

