12 Dev Adam'ın Yıldızlarını Yetiştiren Bandırma Banvit Neden Kapandı?
12 Dev Adam, EuroBasket'teki performansıyla tüm kıtayı kendine hayran bıraktı. Alperen, Şehmuz ve Ercan'ın performansları ise tüm rakiplerin korkulu rüyası oldu.
Bu oyuncuların ortak bir özelliği daha dikkat çekiyor. Bu üçlüye Erkan Yılmaz'ı da dahil ettiğimizde Bandırma Banvit altyapısından yetiştiklerini görüyoruz. Ancak kulüpleri ekonomik sebeplere dayanamayarak kapanma kararı almıştı.
Bandırma Banvit projesi nasıl bitti, neler yaptı, kısaca hatırlayalım...
Basketbol sahnesine çıkmalarıyla birlikte büyük heyecan yaratan Bandırma Banvit efsanesini hatırlıyoruz...
Alperen, Şehmuz, Ercan, Erkan ve niceleri...
Pandemi ile başlayan sarsıntı...
Beşiktaş dokunuşu ile yıldızlar en üst seviyede yoluna devam etti.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
