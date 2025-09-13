12 Dev Adam'ın Yıldızlarını Yetiştiren Bandırma Banvit Neden Kapandı?

Bandırma'da yaşanan bu şok tüm basketbol ailesi için üzücüydü. Hem lige katkıları hem altyapıdan yetiştirdikleri isimler sebebiyle saygı duyulan kulübün potansiyelli yıldızları ne olacaktı?

Beşiktaş devreye girdi ve yapılanmayı adeta devraldı. Kulüpteki önemli genç isimleri kadrosuna katarak şans verdi. Alperen Şengün'ün ifadesiyle önlerine yabancı oyuncular da alınmadı ve genç bir kadoyla gelişimlerini sürdürmeleri sağlandı.