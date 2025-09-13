onedio
12 Dev Adam'ın Yıldızlarını Yetiştiren Bandırma Banvit Neden Kapandı?

12 Dev Adam'ın Yıldızlarını Yetiştiren Bandırma Banvit Neden Kapandı?

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2025 - 21:32

12 Dev Adam, EuroBasket'teki performansıyla tüm kıtayı kendine hayran bıraktı. Alperen, Şehmuz ve Ercan'ın performansları ise tüm rakiplerin korkulu rüyası oldu. 

Bu oyuncuların ortak bir özelliği daha dikkat çekiyor. Bu üçlüye Erkan Yılmaz'ı da dahil ettiğimizde Bandırma Banvit altyapısından yetiştiklerini görüyoruz. Ancak kulüpleri ekonomik sebeplere dayanamayarak kapanma kararı almıştı. 

Bandırma Banvit projesi nasıl bitti, neler yaptı, kısaca hatırlayalım...

Basketbol sahnesine çıkmalarıyla birlikte büyük heyecan yaratan Bandırma Banvit efsanesini hatırlıyoruz...

Basketbol sahnesine çıkmalarıyla birlikte büyük heyecan yaratan Bandırma Banvit efsanesini hatırlıyoruz...

Banvit, Türk basketbolunda dikkat çeken başarılar elde etti. 2013 yılında Basketbol Süper Ligi’nde finale çıkarak ikincilik yaşayan Bandırma ekibi, 2017’de ise Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü. Avrupa arenasında da istikrarlı performans sergileyen Banvit, Eurochallenge Cup ve Eurocup’ta yarı final oynarken, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de final heyecanı yaşadı.

Sadece Bandırma'yı değil tüm ülkeyi peşinden sürükleyen bu kulüp altyapıda da önemli işlere imza attı.

Alperen, Şehmuz, Ercan, Erkan ve niceleri...

Alperen, Şehmuz, Ercan, Erkan ve niceleri...

Ercan Osmani, Arnavutluk'tan; Alperen Şengün, Giresun'dan, Şehmuz Hazer, Batman'dan Bandırma'ya gelerek önemli bir altyapı atılımı olan kulübün bünyesine katıladılar. Onları üst seviyede basketbola hazırlayan kulübün milli takıma bir katkısı da bugün Anadolu Efes'te oynayan Erkan Yılmaz... 

Peki 12 Dev Adam'ın çeyreğini oluşturan bu altyapı ve kulüp nasıl yok oldu?

Pandemi ile başlayan sarsıntı...

Pandemi ile başlayan sarsıntı...

Pandemi süreci Bandırma ekibini de olumsuz etkiledi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle faaliyetler durduruldu. Uzun yıllar Banvit adıyla tanınan kulüp, şirketin el değiştirmesi ve yeni yönetimin basketbola sıcak bakmamasıyla zor günler yaşadı. TekSüt’ün desteğiyle ayakta kalmaya çalışan kulüp, yeni adıyla sadece bir sezon varlığını sürdürebildi.

Mali krizin derinleşmesiyle Bandırma Basketbol Kulübü, 2020 yılında Basketbol Süper Ligi’nden çekildiğini duyurdu. Yaşanan maddi sıkıntılar, kulübün hem altyapı çalışmalarını hem de A takımın devamlılığını sürdürmesini imkânsız hale getirdi. Bu gelişme, Bandırma’nın yanı sıra Türk basketbolu adına da önemli bir kayıp oldu.

Proje ise belirsizliğe terk edilmekle yüz yüze kaldı.

Beşiktaş dokunuşu ile yıldızlar en üst seviyede yoluna devam etti.

Beşiktaş dokunuşu ile yıldızlar en üst seviyede yoluna devam etti.

Bandırma'da yaşanan bu şok tüm basketbol ailesi için üzücüydü. Hem lige katkıları hem altyapıdan yetiştirdikleri isimler sebebiyle saygı duyulan kulübün potansiyelli yıldızları ne olacaktı?

Beşiktaş devreye girdi ve yapılanmayı adeta devraldı. Kulüpteki önemli genç isimleri kadrosuna katarak şans verdi. Alperen Şengün'ün ifadesiyle önlerine yabancı oyuncular da alınmadı ve genç bir kadoyla gelişimlerini sürdürmeleri sağlandı.

