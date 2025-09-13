Bişar Özbey, Ahmet Çakar'a "Kumar ve Alkol Bağımlılığı Var" Dedi Dolandırıcılık Davası Açtı

Bişar Özbey, Ahmet Çakar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Özbey, Çakar ile 31 Mayıs 2026’ya kadar haftada üç program için münhasırlık içeren bir anlaşma yaptıklarını, buna rağmen Çakar’ın 8 Ağustos 2025’te BTV’nin bilgisi dışında A Spor YouTube kanalında yayınlara başladığını ve ardından Neospor kanalında da program yaptığını belirtti.

Özbey, konuyu Çakar’a ilettiklerinde olumsuz bir üslupla karşılandıklarını, Çakar’ın parayı iade etmeyi reddedip alaycı tavırlar sergilediğini söyledi. Ayrıca doğrudan iletişim kurmakta zorlandıklarını, 20 gün sonra bile alaycı yanıtlar aldıklarını ifade ederek, bu nedenle dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.