Bişar Özbey, Ahmet Çakar'a "Kumar ve Alkol Bağımlılığı Var" Dedi Dolandırıcılık Davası Açtı
BTV kanalının sahibi Bişar Özbey, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkında “dolandırıcılık” ve “güveni kötüye kullanma” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Özbey, kısa süre önce “kovulduğunu” duyuran Çakar’ın, bir yıllık ücretini kendisinden peşin aldığını söyledi.
Ahmet Çakar ve Bişar Özbey bir süredir birlikte programlara imza atıyordu.
Bişar Özbey, Ahmet Çakar'ın iki büyük bağımlılığı olduğunu iddia etti.
Dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacak.
"Ahmet Çakar beni aldatmış"
