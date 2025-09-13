onedio
Bişar Özbey, Ahmet Çakar'a "Kumar ve Alkol Bağımlılığı Var" Dedi Dolandırıcılık Davası Açtı

Bişar Özbey, Ahmet Çakar'a "Kumar ve Alkol Bağımlılığı Var" Dedi Dolandırıcılık Davası Açtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2025 - 19:22

BTV kanalının sahibi Bişar Özbey, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkında “dolandırıcılık” ve “güveni kötüye kullanma” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Özbey, kısa süre önce “kovulduğunu” duyuran Çakar’ın, bir yıllık ücretini kendisinden peşin aldığını söyledi.

Ahmet Çakar ve Bişar Özbey bir süredir birlikte programlara imza atıyordu.

Ahmet Çakar ve Bişar Özbey bir süredir birlikte programlara imza atıyordu.

Özbey'in kendi kanalı olan BTV'de de yorumculuk yapan Çakar, bir süre önce kovulduğunu duyurmuştu. 

Bişar Özbey uzun bir süre sessiz kalsa da sonunda sessizliğini bozdu ve hem ayrılığın nedenini açıkladı hem de Ahmet Çakar'a suçlamalar yöneltti.

Bişar Özbey, Ahmet Çakar'ın iki büyük bağımlılığı olduğunu iddia etti.

Bişar Özbey, Ahmet Çakar'ın iki büyük bağımlılığı olduğunu iddia etti.

Bişar Özbey, BTV ekranlarında Ahmet Çakar'a yönelik önemli iddialarda bulundu. Özbey, “Ahmet hocamızın iki büyük bağımlılığı var; alkol ve kumar. Kumar bağımlılığı sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşıyordu. Biz de bir nebze rahatlaması için maaşını peşin ödedik. Ancak buna rağmen anlaşmaya uymadı, farklı yayınlara katıldı.” dedi.

Dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacak.

Dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacak.

Bişar Özbey, Ahmet Çakar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Özbey, Çakar ile 31 Mayıs 2026’ya kadar haftada üç program için münhasırlık içeren bir anlaşma yaptıklarını, buna rağmen Çakar’ın 8 Ağustos 2025’te BTV’nin bilgisi dışında A Spor YouTube kanalında yayınlara başladığını ve ardından Neospor kanalında da program yaptığını belirtti.

Özbey, konuyu Çakar’a ilettiklerinde olumsuz bir üslupla karşılandıklarını, Çakar’ın parayı iade etmeyi reddedip alaycı tavırlar sergilediğini söyledi. Ayrıca doğrudan iletişim kurmakta zorlandıklarını, 20 gün sonra bile alaycı yanıtlar aldıklarını ifade ederek, bu nedenle dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

"Ahmet Çakar beni aldatmış"

"Ahmet Çakar beni aldatmış"

Ahmet Çakar''ın kendisini aldattığını söyleyen Özbey, “Görüyorum ki hem A Spor hem de Neospor ile devam eden yayın planlaması olduğu halde beni aldatmış ve bir yıllık maaşını peşin almıştır. Ahmet Çakar hakkında dolandırıcılık ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma iddiasıyla suç duyurusunda bulunacağımı ve ayrıca maddi tazminat davası açacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm.” dedi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
