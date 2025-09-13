Domenico Tedesco'ya Herkesin Merak Ettiği "Üçlü Savunma, Dörtlü Savunma" Sorusu Soruldu

Tedesco, kendisinin ana sisteminin dörtlü olduğunu ve Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun dörtlüye uygun olduğunu söyledi. Tedesco şu şekilde cevap verdi:

'Stuttgart altyapısında büyüdüm, orada 10 yıl çalıştım. Orada 4'lü oynattım. Ana sistemim bu diyebilirim. Daha sonra Aue takımında çalıştım. Takımı aldığımda son sıradaydı ve 11 maç kalmıştı. Maçları nasıl kazanabiliriz diye düşündüm. O takım 3'lü oynamak için kurulmuştu ve 8 maç kazandık ve ligde kalmayı başardık. Sonra Schalke'ye gittim ve ilk düşündüğüm şey maçları nasıl kazanabiliriz oldu. O takım da 3'lü oynamak için kurulmuştu. 11'inci sırada aldığımız takımı 2'inci sırada bitirdik. Elimdeki oyunculara adapte olmam gerekiyor. Tabii ki her teknik direktörün bir felsefesi vardır. Ama 1'inci günden gittiğiniz takıma 'Evet, böyle yapacağız' diyerek dayatamazsınız. Takımdaki ofansif kaliteye baktığım zaman bu takımın 4'lü oynamak için kurulduğunu düşünüyorum'