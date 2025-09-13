Domenico Tedesco'ya Herkesin Merak Ettiği "Üçlü Savunma, Dörtlü Savunma" Sorusu Soruldu
Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktör arayışının cevabı Tedesco oldu. Genç teknik direktörün tercih edildiği günden bu yana savunmada hangi sistemi oynatacağı merak konusu oldu. Daha önce bizzat Ali Koç'un 'üçlü savunmaya' karşı söylemleri hatırlanırken Tedesco'nun da bu sistemi devam ettireceği iddia edilmişti.
Bugün yapılan basın toplantısında Tedesco merak edilen soruyu yanıtladı.
Domenico Tedesco için bugün imza töreni düzenlendi.
Tedesco, ana sisteminin dörtlü savunma olduğunu söyledi.
