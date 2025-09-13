onedio
Domenico Tedesco'ya Herkesin Merak Ettiği "Üçlü Savunma, Dörtlü Savunma" Sorusu Soruldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2025 - 17:36

Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktör arayışının cevabı Tedesco oldu. Genç teknik direktörün tercih edildiği günden bu yana savunmada hangi sistemi oynatacağı merak konusu oldu. Daha önce bizzat Ali Koç'un 'üçlü savunmaya' karşı söylemleri hatırlanırken Tedesco'nun da bu sistemi devam ettireceği iddia edilmişti. 

Bugün yapılan basın toplantısında Tedesco merak edilen soruyu yanıtladı.

Domenico Tedesco için bugün imza töreni düzenlendi.

Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Devin Özek'in katıldığı basın toplantısında Domenico Tedesco basının sorularını yanıtladı. En merak edilen konulardan biri ise kariyerinde genelde 'üçlü savunma' tercih eden Tedesco'nun Süper Lig'de nasıl bir savunma anlayışında olacağıydı. 

Basın toplantısında Tedesco'ya bu konu soruldu.

Tedesco, ana sisteminin dörtlü savunma olduğunu söyledi.

Tedesco, kendisinin ana sisteminin dörtlü olduğunu ve Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun dörtlüye uygun olduğunu söyledi. Tedesco şu şekilde cevap verdi:

'Stuttgart altyapısında büyüdüm, orada 10 yıl çalıştım. Orada 4'lü oynattım. Ana sistemim bu diyebilirim. Daha sonra Aue takımında çalıştım. Takımı aldığımda son sıradaydı ve 11 maç kalmıştı. Maçları nasıl kazanabiliriz diye düşündüm. O takım 3'lü oynamak için kurulmuştu ve 8 maç kazandık ve ligde kalmayı başardık. Sonra Schalke'ye gittim ve ilk düşündüğüm şey maçları nasıl kazanabiliriz oldu. O takım da 3'lü oynamak için kurulmuştu. 11'inci sırada aldığımız takımı 2'inci sırada bitirdik. Elimdeki oyunculara adapte olmam gerekiyor. Tabii ki her teknik direktörün bir felsefesi vardır. Ama 1'inci günden gittiğiniz takıma 'Evet, böyle yapacağız' diyerek dayatamazsınız. Takımdaki ofansif kaliteye baktığım zaman bu takımın 4'lü oynamak için kurulduğunu düşünüyorum'

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
