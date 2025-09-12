Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye Alacağı Hediyeyi Açıkladı: Maçın Yıldızına Rolex!
12 Dev Adam bir kez daha tarih yazdı. 24 sene sonra EuroBasket'te finale çıkmayı başaran takımımızda Ercan Osmani performansıyla fark yarattı.
Alperen Şengün'ün asistleriyle ödüllendirdiği Ercan Osmani, maçın oyuncusu ödülünü de aldı. Hem savunmada hem de hücumda gücünü konuşturan Ercan Osmani, Yunanistan'ın adeta kabusu oldu.
Maç sonunda Alperen de kendisine hediye alacağını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12 Dev Adam'ın 24 yıl sonra gelen zaferi tüm ülkeyi sevince boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alperen'den Ercan Osmani'ye Rolex...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın