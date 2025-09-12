onedio
Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye Alacağı Hediyeyi Açıkladı: Maçın Yıldızına Rolex!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2025 - 23:00

12 Dev Adam bir kez daha tarih yazdı. 24 sene sonra EuroBasket'te finale çıkmayı başaran takımımızda Ercan Osmani performansıyla fark yarattı. 

Alperen Şengün'ün asistleriyle ödüllendirdiği Ercan Osmani, maçın oyuncusu ödülünü de aldı. Hem savunmada hem de hücumda gücünü konuşturan Ercan Osmani, Yunanistan'ın adeta kabusu oldu. 

Maç sonunda Alperen de kendisine hediye alacağını söyledi.

12 Dev Adam'ın 24 yıl sonra gelen zaferi tüm ülkeyi sevince boğdu.

Türkiye'de oynanan şampiyonanın ardından Riga'da da finale çıkan millilerde hedef artık altın madalya! Alperen Şengün'ün güçlü performansıyla buraya kadar gelen millilerde bugün de Ercan Osmani'nin günüydü. 28 sayı atan Ercan, 6 ribaund 2 asistle maçı tamamladı. 

Maçın oyuncusu da Ercan Osmani seçildi. 

Maç sonunda Alperen ise 'ona söz vermiştim, Rolex alacağım' dedi.

Alperen'den Ercan Osmani'ye Rolex...

Alperen, 'Tüm arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok mücadele ettik, çok istedik. Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum' dedi. 

Ercan Osmani'nin performansını da öven Alperen, 'Maçtan önce 20 sayı üzerinde atarsan sana Rolex alacağım demiştim. Attı, ona sözümü tutacağım şimdi' dedi. 

Alperen 'Ama daha doymadık, bir maçımız, bir 40 dakikamız daha var şimdi ona odaklanacağız' açıklaması yaptı.

