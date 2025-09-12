Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye Alacağı Hediyeyi Açıkladı: Maçın Yıldızına Rolex!

Alperen, 'Tüm arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok mücadele ettik, çok istedik. Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum' dedi.

Ercan Osmani'nin performansını da öven Alperen, 'Maçtan önce 20 sayı üzerinde atarsan sana Rolex alacağım demiştim. Attı, ona sözümü tutacağım şimdi' dedi.

Alperen 'Ama daha doymadık, bir maçımız, bir 40 dakikamız daha var şimdi ona odaklanacağız' açıklaması yaptı.