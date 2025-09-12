onedio
Acun Ilıcalı, Hull City'nin Aldığı Günle Bugünkü Değeri Arasındaki Farkı Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2025 - 19:39

Acun Ilıcalı, Championship ekiplerinden Hull City'yi satın aldığı günden bu yana kulüpte yaşanan gelişmeler taraftarları da mutlu etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon yaşanan küme düşmeme mücadelesi bile taraftarların Acun Ilıcalı'ya olan bakışını değiştirmedi. 

Bu sezon transfer dönemini de iyi geçiren Hull City, taraftarlarını sevindiriyor. 

Acun Ilıcalı da YouTube'da Libre Sports kanalına verdiği röportajda Mehmet Arslan'ın sorularını yanıtladı. 

Arslan'ın Hull'un değeri ile ilgili Ilıcalı'nın verdiği cevap herkesi şaşırttı. 

Kaynak Libre Sports

Mehmet Arslan, Libre Sports YouTube kanalında Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki bir gününü gösterdi.

Gazeteci Mehmet Arslan, 'Hull City'le Bir Gün' tadında önemli bir videoya imza attı. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı'nın bir gününü gösteren Libre Sports videosunda taraftarların Acun Ilıcalı'ya olan sevgisi dikkat çekti. 

Kulübü zor zamanlarda alıp, geçtiğimiz sezonki kötü gidişe rağmen bırakmadığı için birçok taraftar videoda Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederken, fotoğraf istekleri esnasında röportaj yapmak da hayli zor oldu.

Arslan, Ilıcalı'yla sohbetini arabada da sürdürdü. Kulübün mali değeri sorusu ise Hull'un geldiği yeri gösteriyordu.

Hull City için 20 milyon Pound ödeyen Ilıcalı'ya Arslan, kulübün güncel mali değerini sordu. 

Ilıcalı ise '60 milyon Pound değeri var. Evet, 20 milyon Pound ödedik.Kadro değeri çok önemli. Bizim 80 milyon Pound üzerinde potansiyel oyuncumuz var içeride. Oyuncu sattık yeni oyunculara yatırdık, ben de çok destek oldum. Benim aldığım değere göre üç kat arttı bu rakam' dedi. 

Mehmet Arslan'ın 'Senin yaptığın yatırımlarla mı oldu bu yoksa takım mı gelişti?' sorusuna ise Acun Ilıcalı, 'Benim yaptığım yatırımlar sonucunda oldu' cevabını verdi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
GardıropFuat

oysa kulüp başarı kazanç odaklıdır. yani parayı takıma gömdün yeni adam aldın takımı finanse ederek büyüttün. başarı olmazsa boş yatırım. yanlışmı düşünüyorum.

Serkan Sevinc

Acun kazandı peki taraftar mutlu mu bundan ….

tiki miki

bize birşey katmadıysa da sahibi olduğu takıma bir değer katmış