Acun Ilıcalı, Hull City'nin Aldığı Günle Bugünkü Değeri Arasındaki Farkı Açıkladı
Acun Ilıcalı, Championship ekiplerinden Hull City'yi satın aldığı günden bu yana kulüpte yaşanan gelişmeler taraftarları da mutlu etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon yaşanan küme düşmeme mücadelesi bile taraftarların Acun Ilıcalı'ya olan bakışını değiştirmedi.
Bu sezon transfer dönemini de iyi geçiren Hull City, taraftarlarını sevindiriyor.
Acun Ilıcalı da YouTube'da Libre Sports kanalına verdiği röportajda Mehmet Arslan'ın sorularını yanıtladı.
Arslan'ın Hull'un değeri ile ilgili Ilıcalı'nın verdiği cevap herkesi şaşırttı.
Mehmet Arslan, Libre Sports YouTube kanalında Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki bir gününü gösterdi.
Arslan, Ilıcalı'yla sohbetini arabada da sürdürdü. Kulübün mali değeri sorusu ise Hull'un geldiği yeri gösteriyordu.
oysa kulüp başarı kazanç odaklıdır. yani parayı takıma gömdün yeni adam aldın takımı finanse ederek büyüttün. başarı olmazsa boş yatırım. yanlışmı düşünüyorum.
Acun kazandı peki taraftar mutlu mu bundan ….
bize birşey katmadıysa da sahibi olduğu takıma bir değer katmış