Acun Ilıcalı, Hull City'nin Aldığı Günle Bugünkü Değeri Arasındaki Farkı Açıkladı

Hull City için 20 milyon Pound ödeyen Ilıcalı'ya Arslan, kulübün güncel mali değerini sordu.

Ilıcalı ise '60 milyon Pound değeri var. Evet, 20 milyon Pound ödedik.Kadro değeri çok önemli. Bizim 80 milyon Pound üzerinde potansiyel oyuncumuz var içeride. Oyuncu sattık yeni oyunculara yatırdık, ben de çok destek oldum. Benim aldığım değere göre üç kat arttı bu rakam' dedi.

Mehmet Arslan'ın 'Senin yaptığın yatırımlarla mı oldu bu yoksa takım mı gelişti?' sorusuna ise Acun Ilıcalı, 'Benim yaptığım yatırımlar sonucunda oldu' cevabını verdi.