Süper Lig'deki İlk Yarı Program Açıklandı: Derbi Tarihleri Belli Oldu
Süper Lig'deki fikstür 17.haftaya kadar açıklandı. Maç saatleri ve maç günleri belli olurken merakla beklenen derbilerin heyecanı da şimdiden yaşanmaya başladı. Beşiktaş-Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray, Fenerbahçe-Galatasaray maçları için futbol severler şimdiden takvimlerine, ajandalarına not aldı.
TFF, 17.haftaya kadar tüm programı yayınladı ve maç saatleri duyuruldu.
Türkiye'de hayatı durduracak belirlenen derbi tarihlerini şimdiden not alın:
