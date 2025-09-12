onedio
Süper Lig'deki İlk Yarı Program Açıklandı: Derbi Tarihleri Belli Oldu

Hakan Karakoca
12.09.2025 - 18:37

Süper Lig'deki fikstür 17.haftaya kadar açıklandı. Maç saatleri ve maç günleri belli olurken merakla beklenen derbilerin heyecanı da şimdiden yaşanmaya başladı. Beşiktaş-Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray, Fenerbahçe-Galatasaray maçları için futbol severler şimdiden takvimlerine, ajandalarına not aldı.

TFF, 17.haftaya kadar tüm programı yayınladı ve maç saatleri duyuruldu.

Süper Lig'de bugüne kadar kısıtlı bir süreyi açıklayan TFF, Avrupa kupalarının fikstürü netleştikten sonra 17.haftaya kadar olan süreyi tamamen açıkladı. 

Derbilerin de programı belli olurken futbol severler bugünden programını yapmaya başladı.

Türkiye'de hayatı durduracak belirlenen derbi tarihlerini şimdiden not alın:

8. hafta

4 Ekim Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

11. hafta

1 Kasım Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

2 Kasım Pazar:

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

14. hafta

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)

16. hafta

14 Aralık Pazar:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

