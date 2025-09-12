Süper Lig'deki İlk Yarı Program Açıklandı: Derbi Tarihleri Belli Oldu

Süper Lig'deki fikstür 17.haftaya kadar açıklandı. Maç saatleri ve maç günleri belli olurken merakla beklenen derbilerin heyecanı da şimdiden yaşanmaya başladı. Beşiktaş-Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray, Fenerbahçe-Galatasaray maçları için futbol severler şimdiden takvimlerine, ajandalarına not aldı.