Türkiye - Yunanistan Basketbol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye - Yunanistan Basketbol Maçı Hangi Kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te tarihi bir başarıya imza attı. Polonya’yı 91-77 mağlup eden Milliler, 24 yıl sonra ilk kez yarı finale yükseldi. Rakip ise Litvanya’yı 87-76 yenen Yunanistan oldu. 12 Dev Adam’ın sahne alacağı Türkiye - Yunanistan yarı final mücadelesi için heyecan dorukta.

Peki Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar…