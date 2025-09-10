onedio
Türkiye - Yunanistan Basketbol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye - Yunanistan Basketbol Maçı Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
10.09.2025 - 11:12

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te tarihi bir başarıya imza attı. Polonya’yı 91-77 mağlup eden Milliler, 24 yıl sonra ilk kez yarı finale yükseldi. Rakip ise Litvanya’yı 87-76 yenen Yunanistan oldu. 12 Dev Adam’ın sahne alacağı Türkiye - Yunanistan yarı final mücadelesi için heyecan dorukta. 

Peki Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar…

Türkiye - Yunanistan Basketbol Maçı Ne Zaman?

Türkiye, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 12 Eylül Cuma günü oynanacak. Çeyrek finalde Polonya’yı mağlup eden Milliler, Alperen Şengün, Cedi Osman ve Shane Larkin’in öne çıktığı performansıyla dikkat çekmişti. 12 Dev Adam, yarı finalde final için parkede olacak.

Türkiye - Yunanistan Basketbol Maçı Hangi Kanalda?

Mücadelenin resmi yayın bilgisi henüz açıklanmasa da karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Basketbolseverler, 12 Dev Adam’ın Yunanistan karşısındaki tarihi sınavını şifresiz olarak izleyebilecek. 

EuroBasket 2025 yarı finalinde kazanan ekip, 14 Eylül Pazar günü oynanacak finalde şampiyonluk için sahaya çıkacak.

